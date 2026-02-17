UEFA Champions League: Real Madrid gana en Lisboa

El conjunto blanco fue superior, con un Vinicius que anotó un gol magistral y con un rigor defensivo que apenas dejó oportunidades al conjunto del Benfica.

Tras el gol, en el 51, el colegiado decide, a instancias de Vinicius, parar el partido para aplicar el protocolo antirracista, ya que el extremo brasileño así se lo denuncia, señalando al extremo argentino Prestianni.

Vinicius le dice al colegiado que Prestianni, con la boca tapada con la camiseta, le ha proferido un insulto racista.

PSG resucita en Mónaco

Tras estar 2-0 en contra en menos de 20 minutos, el Paris Saint-Germain remontó en la cancha del Mónaco y ganó 3-2 en la ida de la repesca, con doblete de Désiré Doué, que sustituyó al lesionado Ousmane Dembélé.

Tras un doblete del delantero Folarin Balogun (1’ y 18’), y pese a un penalti fallado por Vitinha (22’), los parisinos empataron con goles de Désiré Doué (29’) y Achraf Hakimi (41’).

Reducidos a diez por la expulsión de Aleksandr Golovin (48’), los monegascos claudicaron con un nuevo tanto de Doué (67’).

Más temprano, La Juventus cayó 5-2 ante el Galatasaray en Estambul, por lo que ve muy comprometidas sus opciones de seguir adelante en la competición.

Diferencial en el juego aéreo y eficaz como asistente también, el guineano Serhou Guirassy acercó al Borussia Dortmund a los octavos de final ante el Atalanta, que sucumbió por 2-0.

* El miércoles juegan: 14:45: Qaragab vs. Newcastle; 17:00: Olympiacos vs. Leberkusen, Bodo vs. Inter y Bujas vs. Atlético de Madrid.