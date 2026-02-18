1-0. O’Higgins vence a Bahía y toma ventaja en la Libertadores

El tanto del atacante de 24 años, a los cuatro minutos, fue suficiente para concretar el triunfo de los celestes, que anularon al Escuadrón de Acero en el estadio El Teniente de Rancagua.

El vencedor de esta serie asegura, al menos, competir en la Copa Sudamericana, pero antes tendrá la oportunidad de buscar un cupo en la fase de grupos de la Libertadores enfrentando al ganador entre el colombiano Deportes Tolima y el venezolano Deportivo Táchira.

El equipo brasileño lució impotente ante el orden defensivo de los locales, que acabaron con la racha de 11 partidos sin perder que hilaba este año el cuadro dirigido por el exportero Rogério Ceni con ocho victorias y tres empates.

O’Higgins aprovechó el impulso desde el primer minuto volcándose al ataque y conquistó rápido con el gol del extremo González para abrir el marcador en un momento clave.

El atacante, que llegó como refuerzo desde Defensa y Justicia de Argentina, arremetió por la banda derecha y protegió la pelota ante la marca brasileña para sacar un disparo cruzado, que entró en la escuadra del arco del portero Ronaldo.

Los brasileños sufrieron la ausencia del volante everton Ribeiro, ex Flamengo, dueño de la ofensiva del equipo que cumplió una suspensión pendiente de la Copa Sudamericana en 2025, y su reemplazo Erick no convenció a Ceni, que lo sustituyó a los 32 minutos.

La defensa de los dirigidos por el entrenador argentino Lucas Bovaglio se mostró ordenada para controlar las aproximaciones al área de la visita, que mejoró con el ingreso del mediocampista Caio Alexandre.

El uruguayo Kike Olivera, que llegó desde Gremio al Bahía, tuvo el empate al final del primer tiempo, pero su remate fue barrido por Luis Pavez y el duelo terminó picado antes de irse a los vestuarios.

Una agresión que recibió el volante chileno Juan Leiva provocó una pelea entre jugadores que costó disolver y que finalizó con tarjetas amarillas para Nicolás Acevedo de Bahía y el propio Leiva.

La tensión aumentó en el segundo tiempo cuando el delantero Arnaldo Castillo marcó un segundo tanto al minuto 54 con un cabezazo, pero el gol no fue validado por el VAR, que revisó la jugada y lo anuló por una falta previa.

El cuadro chileno se aferró a su labor defensiva y cercenó las opciones del Bahía para concretar un buen resultado en su regreso al certamen tras 12 años de ausencia.