Comisión Jugadores FIFA: "Intentaremos sancionar a aquellos que hablen y se tapen la boca"

Tras lo acontecido el martes en el encuentro de dieciseisavos de final de la Liga de Campeones en el Estadio Da Luz de Lisboa, arbitrado por su compatriota François Letexier, Silvestre aclaró que sólo buscarán sanciones para aquellos casos de "odio" entre rivales, nunca para instrucciones tácticas o discusiones informales entre compañeros del mismo equipo que se tapen la boca.

"Estamos tratando de encontrar formas de sancionar a los jugadores que hablan y se tapan la boca. Una cosa es hablar de táctica con tus compañeros o tener una discusión informal, pero claramente había odio entre los jugadores, especialmente de uno a otro. Tal vez necesitamos sancionar este tipo de comportamiento, ya sea que te pongas las manos delante de la boca o que te cubras con tu camiseta como lo hizo Prestianni", afirmó Silvestre durante una videoconferencia en directo con SkySports.

También habló que se trata de un proceso "en progreso" para el que se necesita tiempo y conversaciones con los árbitros, y se quejó de que no hubiese un anuncio en las pantallas gigantes del estadio para que el público fuese consciente de lo que estaba ocurriendo: "Tenemos que hacer que todo el mundo sea consciente, incluidos los que están en el estadio, y el árbitro debería haber podido hablar claramente sobre lo que estaba sucediendo".

Respecto a una posible sanción al futbolista del Benfica, reconoció que es difícil recabar pruebas por parte del árbitro, así como actuar de una manera rápida por la inmediatez del partido de vuelta, que se jugará en el Santiago Bernabéu el próximo 25 de febrero.

"Kilian Mbappé dijo que escuchó claramente lo que dijo el otro jugador. Para esta instancia al menos podrás tener testimonios, pero es difícil. Es difícil para el árbitro tener pruebas de lo que está pasando y también es difícil que la investigación avance rápido porque el partido de vuelta es en siete días. Si realmente se demuestra que es cierto, el futbolista no debería poder jugar, debería tener una sanción grande, debería ir a un programa de educación porque este tipo de comportamiento no es posible", analizó.

En el minuto 51 y 26 segundos, después de la celebración del tanto de Vinicius, que supuso el 0-1 final, el atacante del Real Madrid denunció al árbitro que Prestianni le había proferido insultos racistas, por lo que el colegiado activó el protocolo contra el racismo de la UEFA y el encuentro estuvo detenido durante ocho minutos.

La UEFA confirmó este miércoles que ha designado a un inspector de ética y disciplina para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio producidas en el partido. Su presidente, Gianni Infantino, criticó los presuntos insultos racistas y admitió estar "en shock y entristecido" y sentenció que "no hay espacio para el racismo" en el fútbol.

Asimismo, la Autoridad para la Prevención y la Lucha contra la Violencia en el Deporte (APCVD), dependiente del Gobierno de Portugal, también anunció la apertura de una investigación para verificar si realmente se cometió alguna infracción durante el careo entre los dos futbolistas.