El agente de Prestianni defiende el "profesionalismo" del jugador y pide "ser justos"

"Partido de 'Champions', pulsaciones elevadas, Vinícius y un partido aparte con el público del Benfica, una discusión donde Gianluca defiende a su equipo por la falta de respeto del jugador visitante contra su público... Estuve en la cancha y fue lo que vi", escribió Gastón 'Gata' Fernández en la red social Instagram.

Además, recordó que "hay millones de imágenes" de futbolistas tapándose la boca con la camiseta, como hizo Prestianni. "De ahí a un hecho de racismo me parece que puede haber muchas maneras de sacar ventajas", comentó.

"Creo y confío en Gianluca porque tiene el conocimiento y el profesionalismo para comportarse como un futbolista de élite, seamos justos y dejemos el 'show' a un lado", afirmó el exjugador del River Plate.

Y concluyó: "Solo Prestianni y Vinícius podrán saber lo que se dijeron".

El incidente entre ambos se produjo en el partido del martes entre el Real Madrid y el Benfica en el Estádio da Luz en la ida del 'playoff' de la Liga de Campeones, que ganó 0-1 el equipo español con un gol de Vini Jr.

En el minuto 51 y 26 segundos, después de la celebración del tanto de Vinícius, el atacante del Real Madrid denunció al árbitro, François Letexier, que Prestianni le había proferido insultos racistas, por lo que el colegiado activó el protocolo contra el racismo de la UEFA y el encuentro estuvo detenido durante ocho minutos.