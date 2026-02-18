El desafío del Celta pasa por asaltar el fortín del PAOK

Nunca un equipo español ha ganado en el estadio de Salónica, donde este curso el Betis perdió 2-0 en la Fase Liga de la competición continental. Además, la última derrota del PAOK delante de sus aficionados se produjo el 13 de febrero de 2025, en la ida del playoff de la Liga Europa frente al Steaua de Bucarest (1-2).

El PAOK, inmerso en la pelea por el título de Liga -es tercero a tres puntos del líder AEK, pero con un partido menos-, solo ha perdido uno de sus últimos trece partidos oficiales, ante el Lyon (4-2) en la última jornada de la primera fase de la Liga Europa.

Ese notable crecimiento ha venido acompañado de una mejoría defensiva que lo ha llevado a celebrar hasta nueve porterías a cero. Otro serio aviso para el Celta, que se encontrará a un rival muy diferente al que doblegó en Balaídos el pasado 2 de octubre.

La mejor noticia para los celestes es que Lucescu no podrá contar en el partido de mañana con hasta cinco habituales titulares, incluido el talentoso mediapunta Giannis Konstantelias, el jugador con más proyección del fútbol griego.

El delantero Georgios Giakoumakis, autor del gol de su equipo en Balaídos, tampoco podrá jugar por acumulación de tarjetas, mientras que Despodov, Pelkas e Ivanesuc son baja por lesión y el francés Meité duda por una lesión en la cadera.

El Celta viaja a Grecia tras encadenar cinco partidos sin ganar, cuatro de Liga y el último de la Fase Liga de la competición europea. No obstante, su juego ante Osasuna (derrota en Balaídos) y Espanyol (empate en Cornellà) ha reforzado a un equipo que sufrirá algunos retoques en su once.

El internacional español Óscar Mingueza e Ilaix Moriba, dos de los habituales, recuperarán la titularidad. La gran duda está en quién acompañará al guineano en el doble pivote. Giráldez tiene que elegir entre la veteranía del uruguayo Matías Vecino y la juventud de un Miguel Román que está brillando en su primera temporada con el primer equipo.

En ese caso, Fer López adelantaría su posición para acompañar a Hugo Álvarez y Borja Iglesias en la línea de ataque, a la que también aspiran Ferran Jutglà, reencontrado con el gol en Cornellà, y Pablo Durán.

PAOK: Pavlenka; Kenny, Kedizora, Michailidis o Lovgren, Baba Raham; Ozdoev, Camara; Chatsidis, Taison, Zikovic; Mythou.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Vecino, Moriba, Carreira; Fer López, Hugo Álvarez y Borja Iglesias.