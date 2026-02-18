El Valencia da de baja a Foulquier para poder incorporar un lateral derecho

Como ya pasó con Mouctar Diakhaby, el club ha podido dar la baja federativa al lateral de Guadalupe con el consentimiento de LaLiga al demostrar médicamente que es una lesión de larga duración por la que se perderá el resto de temporada.

El técnico Carlos Corberán dijo en la previa del Levante-Valencia que la operación de Foulquier “va a conllevar cuatro meses o más de recuperación” y expresó que en relación a un posible fichaje para suplir la ausencia del defensa que “es una posibilidad acudir al mercado, teniendo en cuenta las particularidades del mercado (de jugadores libres)”.

En la actualidad, el Valencia solo tiene a un lateral derecho disponible, el portugués Thierry Rendall. El central del filial con dinámica en el primer equipo y que ha actuado en esa demarcación, Rubo Iranzo, también ha caído lesionado.

En el lugar de Thierry, que no pudo estar en el derbi valenciano por molestias, jugó Unai Núñez. Ante el Real Madrid, fue el extremo Luis Rioja el que actuó de carrilero.

