Hazaña o eliminación del Atlético

El 0-3 en Alcalá de Henares (Madrid) es un lastre para el conjunto rojiblanco, más aún en su titubeante momento, alejado a doce puntos de su objetivo en la Liga F, a la espera de la eliminatoria de las semifinales de la Copa de la Reina y al borde de la eliminación en la Champions, con el United aún más favorito si cabe de lo que ya lo era en el duelo de la pasada semana en territorio del Atlético.

El equipo de José Herrera se repone poco a poco de la irregularidad. Sus dos victorias seguidas en la Copa por 4-1 al Athletic y por 0-1 al Levante en la competición liguera fueron un impulso, frenado por el último 0-0 con el Madrid CFF y, sobre todo, antes por el 0-3 del United. Sumado el 1-1 con el Granada, es el balance del nuevo técnico al frente del conjunto rojiblanco, desde la destitución de Víctor Martín tras la derrota en la Supercopa de España.

En cualquier caso, entre el final de la etapa anterior y el principio de la actual, el Atlético ha ganado solamente dos de sus últimos quince choques entre todas las competiciones y ninguno de los tres más recientes en la Liga de Campeones, aunque ha jugado con el Bayern Múnich y el Lyon, que son de otro nivel. El conjunto alemán, al que el Atletico logró empatarlo en casa, espera al ganador de la eliminatoria en los cuartos de final.

Con la baja de Silvia Lloris, por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el encuentro de ida (fue operado con éxito este mismo miércoles), y con la reaparición de Gio Garbelini, lesionada desde mediados de octubre, el Atlético recupera a Lunay, sancionada en la ida, y se presenta en la vuelta sin renunciar a nada, pero consciente de la complejidad no solo de ganar el duelo, sino, además, por tres goles, visto el recorrido del United esta campaña.

Son ya once partidos del equipo de Manchester en esta Liga de Campeones, de los que sostuvo su marco a cero en siete de ellos, dos precisamente contra el Atlético de Madrid y en Alcalá de Henares (el 0-1 de la primera fase y el 0-3 de la pasada semana). Aunque dos de sus tres derrotas en esta competición fueron por una diferencia de tres tantos, ocurrieron contra el Wolfsburgo, por 5-2, y el Lyon, por 0-3. Palabras mayores. También lo ganó el Brann en la previa por 1-0, en septiembre.

El United sólo ha perdido dos partidos más en este curso, por 3-0 con el Manchester City y por 0-1 con el Aston Villa en la competición inglesa, dentro de una temporada que incluye 30 encuentros, con cuatro empates y 21 triunfos, los siete más recientes consecutivos. Además, ahora atraviesa una secuencia de 11 partidos invicto, desde el 0-3 con el Lyon del pasado mes de diciembre.

El United tiene alguna duda en sus filas. Una es Malard, la mejor jugadora del encuentro de ida. No jugó el fin de semana por una indisposición. Se la espera para el duelo de este jueves, al igual que a Fridolina Rolfo, fuera de los dos últimos duelos, incluido el de ida, a causa de un golpe. No están disponibles Anna Sandberg, Leah Galton y Ella Toone, las tres lesionadas.

Manchester United: Tullis-Joyce; Lundkvist, Le Tissier, Janssen, George; Miyazawa, Zigiotti Olme, Awujo; Wangerheim, Terland, Park.

Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Luany, Xènia Pérez, Lauren, Carmen Menayo, Andrea Medina; Fiamma, Boe Risa, Júlia Bartel; Jensen, Amaiur.

Árbitra: Stéphanie Frappart (Francia).