Julián Alvarez alcanza los 20 goles en Champions en menos partidos que Messi y Agüero

‘La Araña’ logró su tanto número 20 en el choque de este miércoles contra el Brujas, en la ida de la ronda previa de los octavos de final de la máxima competición continental, al transformar un penalti a los ocho minutos del partido en el estadio Jan Breydel.

Julián Alvarez ha marcado doce dianas en 18 encuentros en la Liga de Campeones con el Atlético y ocho en 17 choques con el Manchester City, antes de su traspaso al conjunto madrileño.