18 de febrero de 2026 - 19:55
Julián Alvarez alcanza los 20 goles en Champions en menos partidos que Messi y Agüero
Brujas (Bélgica), 18 feb (EFE).- Julián Alvarez, delantero del Atlético de Madrid, es el futbolista argentino que alcanzó con menos número de partidos los 20 goles en la Liga de Campeones, en 35 encuentros, dos menos de los que necesitó Sergio ‘Kun’ Agüero y cinco menos que Lionel Messi, que llegó a la veintena con 40 duelos, según los datos oficiales de la UEFA.
‘La Araña’ logró su tanto número 20 en el choque de este miércoles contra el Brujas, en la ida de la ronda previa de los octavos de final de la máxima competición continental, al transformar un penalti a los ocho minutos del partido en el estadio Jan Breydel.
Julián Alvarez ha marcado doce dianas en 18 encuentros en la Liga de Campeones con el Atlético y ocho en 17 choques con el Manchester City, antes de su traspaso al conjunto madrileño.