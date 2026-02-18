Kick it Out habla de "manipulación" al criticar a Vinícius por celebrar

"Cuando una persona denuncia discriminación en el fútbol o en cualquier lado, la prioridad debe ser escuchar y dar apoyo. Centrar la conversación en la celebración de Vinícius Júnior o en la historia del club, en lugar de en la denuncia, es una forma de hacer luz de gas (Gaslighting)", dijo Kick It Out en referencia a las palabras del entrenador del Benfica, José Mourinho.

"Le dije has marcado un gol de otro mundo, ¿Por qué lo celebras así? ¿Por que no lo celebras como lo hacía Di Estefano, Pelé, Eusébio...? ¿Por qué lo celebras así? Es la única cosa que no me entra. Lo último que es este club es racista. Ellos (Vinícius y Prestianni) me han dicho cosas distintas, pero no creo en uno u otro. Quiero ser independiente", dijo el técnico portugués en la rueda de prensa posterior al partido.

"Esto daña al individuo afectado, pero también manda el mensaje erróneo a los otros alrededor del mundo que han experimentado situaciones similares. Los líderes en el fútbol tienen un papel crucial a la hora de poner estándares y en momentos como estos tienen que pedir responsabilidad, respeto e inclusión. Esperamos que se lleve a cabo una investigación sobre este incidente", añadió la organización en un comunicado.

Este martes en el Benfica-Real Madrid, el árbitro francés François Letexier aplicó el protocolo contra el racismo poco después de que Vinícius marcara y celebrara con un baile, junto al banderín de córner, el único tanto del partido, en el minuto 49, y denunciara un insulto racista por parte de Prestianni, que se había tapado la boca con la camiseta para decirle algo.

El partido estuvo detenido durante unos ocho minutos después de que Vinícius y otros jugadores del Real Madrid como Kylian Mbappé hicieran amago de abandonar el campo, en medio de las crispación de los jugadores de uno y otro equipo.

"Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial", denunció Mbappé, al lado de Vinícius en el momento del suceso.