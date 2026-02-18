Lanús y Flamengo abren en Argentina la serie en busca de la Recopa Sudamericana

El encuentro, que se disputará desde las 21.30 hora local (misma hora de Paraguay) en el estadio La Fortaleza de Lanús, tendrá al venezolano Alexis Herrera como árbitro principal, y la revancha se disputará el próximo 26 de febrero en el Maracaná de Río de Janeiro.

Lanús llega a este compromiso tras un buen comienzo en el Torneo Apertura, pese al traspiés del pasado viernes, cuando registró una derrota 2-0 ante Independiente sin muchos de los habituales titulares en su formación.

Después de su victoria frente al Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana en 2025, el ‘Granate’ buscará en esta Recopa agregar un título que todavía no tienen sus vitrinas: sería el cuarto internacional y el noveno en 111 años de historia.

Para ello, el técnico Mauricio Pellegino recuperó al cerebro del equipo, Marcelino Moreno, tras recuperarse de una metatarsalgia en el pie izquierdo, mientras se mantiene la duda sobre la presencia del goleador, Rodrigo Castillo, que padece una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, Flamengo llega a este duelo tras un comienzo de año complicado, con resultados adversos, pero que fue encarrilando con un triunfo, un empate y una derrota en el Brasileirao. Lo valioso fue el triunfo del domingo ante Botafogo por 2-1 en los cuartos de final del Torneo Carioca.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Flamengo tiene la posibilidad de sumar un nuevo título internacional tras un 2025 soñado donde ganó su cuarta Copa Libertadores y se convirtió en el equipo brasileño que más veces ha ganado este torneo. Ahora busca lograr su primer título este 2026 tras haber perdido la Supercopa de Brasil ante Corinthians.

De lograrlo obtendría el décimo título internacional y el 29 en 130 años de historia del ‘Fla’, sin contar los 76 estatales que tiene en sus vitrinas. Los centrocampistas Jorginho y el español Saúl Ñíguez, así como los delanteros, el ecuatoriano Gonzalo Plata -debe cumplir una sanción- y el joven Wallace Yan no viajaron a Argentina.

“Al entrar al centro de entrenamiento, la pared tiene los trofeos. La Recopa está ahí: un logro. Sabemos que queremos sumar otro. Es un título muy difícil”, sostuvo el entrenador del equipo carioca en la previa.

Alineaciones probables:

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; y Walter Bou o Rodrigo Castillo. Entrenador: Mauricio Pellegrino.

Flamengo: Agustin Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araujo, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Everton y Pedro. Entrenador: Filipe Luis.

Estadio: Ciudad de Lanús ‘Fortaleza’ Néstor Díaz Pérez. Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela). VAR: Carlos Orbe (Ecuador).