Por borrar notificaciones sobre Gianina García, policías de Interpol van a juicio

Son dos los agentes policiales que van a juicio oral, por decisión del juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, como los responsables de eliminar del prontuario informático de la Interpol Paraguay, las notificaciones rojas a Gianina García Troche y a José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo, pareja y colaborador, respectivamente, del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Específicamente, el magistrado admitió la acusación contra el suboficial ayudante Kevin Eduardo Montiel Sanabria (22 años), sindicado por la fiscala Ruth Karina Benítez como autor de los hechos punibles de acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos relevantes para la prueba, frustración de la persecución y ejecución penal, realización del hecho por funcionarios, cohecho pasivo agravado y lavado de dinero.

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Asimismo, Otazú hizo lugar al pedido de la agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y elevó a juicio oral la causa para la oficial ayudante Gabriela Vasso Mosqueira (27), acusada en calidad de autora de los ilícitos de frustración de la persecución y ejecución penal, y realización del hecho por funcionarios.

En esta misma causa, el pasado 20 de julio el juez Humberto Otazú atendió el pedido del Ministerio Público y dictó el sobreseimiento definitivo del oficial segundo Hugo Javier Vallejos Rivas y la suboficial ayudante Clara Elizabeth Ruiz Díaz Gómez, quienes inicialmente también fueron investigados en el marco de estas irregularidades. La última es pareja del suboficial ayudante Kevin Montiel.

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Notificaciones de Gianina García fueron manipuladas por policías

La acusación fiscal detalla que el policía Kevin Montiel prestó servicios en la División de Comunicaciones de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol, en Paraguay. En ese contexto, se le asignó como función la administración del sistema informático denominado “i24/7”, mediante su superusuario “ip.kmontiel.py”, validó constantemente la actividad del usuario “nso.paraguay.py”, que significa Oficial de Seguridad Nacional (NSO).

Es así que pudo mantener activo y usar el usuario para eliminar del sistema “i24/7”, la Notificación de Alerta Roja N° A-1926/3-2022, emitida a nombre de Gianina García Troche, el 25 de julio de 2023 a las 10:26; y también, eliminar la Notificación de Alerta Roja N° A-2750/4-2022, sobre José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo, el 11 de septiembre de 2023 a las 11:44.

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También, de esa forma, se eliminó la Notificación de Alerta Roja N° A-7120/8-2023, a Gianina García Troche, el 26 de septiembre del 2023 a las 20:54. Así también, con el usuario “ip.kmontiel.py”, el 9 de agosto de 2023, consultó en el sistema “i24/7”, el prontuario de Gianina García, sin documentaciones que respalden la autorización a dicha consulta.

Por su parte, Gabriela Vasso, quien también prestó servicios en la División de Operaciones de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Paraguay, consultó el 27 de septiembre de 2023, a las 16:27, el prontuario de José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo, sin que haya documentación que autorice tal diligencia, omitiendo su deber de informar.

Crearon “superusuario” usado para borrar notificaciones

De acuerdo con la teoría del Ministerio Público, el oficial segundo Hugo Javier Vallejos Rivas y el suboficial ayudante Kevin Eduardo Montiel Sanabria tenían como una de sus funciones administrar el sistema informático denominado “i24/7”, a través de sus usuarios “ip.hvallejos.py” y “ip.kmontiel.py”, respectivamente, los cuales contaban con la atribución de las funciones de un “superusuario”.

Ese sistema informático, denominado “i24/7”, fue administrado por Vallejos y Montiel desde septiembre del año 2022. En este punto cabe señalar que la operación A Ultranza Py se ejecutó en febrero de 2022 y desde entonces ya estaban imputados Gianina García Troche y José Fernando Estigarribia.

El superusuario “nso.paraguay.py” poseía un tiempo de caducidad de tres meses –desde su baja- vale decir, en el mes de diciembre del año 2022, el citado usuario debió quedar inactivo.

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Es así que al tener acceso a esos superusuarios, Vallejos y Montiel tuvieron la potestad informática de crear y administrar a 17 usuarios asignados al Sistema “i24/7”, entre ellos el usuario individualizado como “nso.paraguay.py”. Todos estos a su vez contaban con atribuciones relativas a la elaboración, envío y recepción de notificaciones a la red de mensajería denominada “Radiomensaje de Interpol”, cuya base de datos central está en Lyon (Francia).

La fiscalía también sostiene que el ingreso al sistema “i24/7”, no solo se dio desde ordenadores de las oficinas de la Interpol – Paraguay, sino también desde ordenadores externos al sitio mencionado –previa autorización de los superusuarios- mediante el software TeamViewer.