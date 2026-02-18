Los insultos racistas a Vinicius ya han dado origen a cinco condenas

El ocurrido en Lisboa es el primer caso en el que el jugador brasileño manifiesta haber recibido insultos racistas de otro futbolista, puesto que el resto de incidentes en los que se vio envuelto fueron protagonizados por aficionados.

Sin embargo, en la Liga española sí hay un precedente de supuestos insultos racistas entre jugadores, que se produjo en 2021 cuando el futbolista francés del Valencia Mouctar Diakhaby denunció que el jugador del Cádiz Juan Cala se había referido a él como “negro de mierda” durante un partido en la capital gaditana. La denuncia fue archivada al no acreditarse los insultos.

El jugador brasileño del Real Madrid ha sufrido numerosos insultos racistas de aficionados en partidos de la Liga española durante los últimos años, cinco de los cuales acabaron en condenas para los agresores.

La primera de ellas, que también fue la primera por incidentes de este tipo en España, se produjo en junio de 2024 y sentenció a ocho meses de prisión a tres aficionados del Valencia por sus insultos al jugador durante un partido jugado en Mestalla el 21 de mayo de 2023 entre el Valencia y el Real Madrid.

La sentencia declaró a los aficionados culpables de un delito contra la integridad moral con agravante por motivos de odio.

En julio de 2024, un juzgado de instrucción de Parla (Madrid) condenó a una persona a ocho meses de prisión por sus insultos contra Vinicius y a su compañero de equipo Antonio Rüdiger en la sección de comentarios del diario deportivo Marca, además de prohibirle participar en este foro durante 20 meses. El aficionado fue encontrado culpable de dos delitos contra la integridad moral agravados con motivaciones racistas

Tres meses después, un hombre fue condenado a un año de cárcel y tres de prohibición de acceso a los estadios por un juzgado de Palma por proferir comentarios racistas en dos partidos distintos en el Estadio de Son Moix (Mallorca) jugados en febrero de 2023, en uno de ellos contra Vinicius, y en el otro contra el jugador del Villareal Samu Chukwueze.

En mayo de 2025, la Audiencia Provincial de Valladolid condenó a un año de prisión por un delito de odio a cada uno de los cinco acusados de insultar a Vinicius Jr en un partido de fútbol disputado el 30 de diciembre de 2022 en el Estadio José Zorrilla de la ciudad castellana.

La última condena por ataques racistas a Vinicus fue dictada en junio de 2025 contra cuatro miembros del grupo ultra Frente Atlético, que colgaron un muñeco con la camiseta de Vinicius en enero de 2023 en vísperas de un derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Los encausados reconocieron ante el tribunal los hechos, constitutivos de un delito de odio y otro de amenazas, y fueron condenados a penas de entre 14 y 22 meses de cárcel. Sin embargo, pactaron con las acusaciones y la fiscalía para evitar ir a la cárcel y se les impusieron penas de multa, inhabilitación y alejamiento tanto del jugador como de los estadios de fútbol.

El 4 de abril de 2021, el futbolista francés del Valencia Mouctar Diakhaby denunció insultos racistas, con la frase 'negro de mierda', del jugador del Cádiz Juan Cala en el estadio Nuevo Mirandilla de la capital gaditana.

El Valencia se retiró del campo de juego durante unos minutos y regresó después al césped sin Diakhaby.

El Comité de Competición de la Federación Española abrió un expediente extraordinario a Juan Cala, que negó haber proferido el insulto, pero lo archivó dos meses después al no quedar acreditados los hechos.

Según el auto en el que se dictó el sobreseimiento, los numerosos archivos audiovisuales y los informes aportados por LaLiga “no sirvieron para discernir un presunto insulto racista", y un análisis del comportamiento del jugador expedientado revelaba que “no mira ni se refiere directamente al jugador del Valencia, no apreciándose direccionalidad en lo mencionado hacia dicho jugador".