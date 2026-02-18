Mourinho se perdió cuatro partidos en su vuelta a San Siro también por expulsión

Mourinho no se sentará en el banquillo del Santiago Bernabéu el próximo miércoles 25 de febrero, en un partido que decidirá el pase a los octavos de final (0-1 en la ida). Una protesta para pedir la segunda tarjeta sobre el brasileño Vinicius Junior le costó dos amarillas en apenas unos segundos.

No será la primera vez que el técnico setubalense se salte un regreso a un campo en el que entrenó por expulsión. En Italia fueron muy comentadas sus expulsiones justo antes de los partidos en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro), independientemente de que jugase contra el Milan o contra su Inter.

En total se perdió cuatro partidos en el mítico estadio. Dos de tres visitas contra el Milan; y dos de cuatro visitas contra el Inter. Más de la mitad. Curiosamente, sin él en el banquillo, el Roma obtuvo mejores resultados. Perdió sus tres visitas, mientras que solo perdió dos de sus cuatro ausencias.

Sus cuatro incomparecencias por expulsión, además, fueron consecutivas. Es decir, el técnico visitó por última vez como visitante (y entrenador del Roma) San Siro el 23 de abril de 2022, pese a haber sido técnico 'giallorosso' hasta el 16 de enero de 2024.

Para él, todo fue una coincidencia, y calificó de "idiota" a todo aquel que dijera que lo hacía a propósito para no volver a ese estadio.

"Muchos idiotas han dicho cosas que solo un idiota diría. Es aún más idiota que alguien del mundo del fútbol lo diga. Soy el entrenador de la Roma y quiero jugar con mi equipo. Lo que me entristece es no poder estar con mis jugadores", dijo a Sky Sports tras conocerse que se perdería la tercera a visita a San Siro consecutiva

Una de ellas, la del 1 de octubre de 2022, dejó la curiosa imagen del técnico viendo el partido desde el autobús del equipo, a escasos metros del estadio.