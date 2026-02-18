Sporting S.M. recibe al LA Galaxy en un cruce inédito por la Copa de Campeones de Concacaf

El encuentro, que se disputará en el Estadio Universitario de Penonomé, en la provincia central panameña de Coclé, marcará el primer antecedente oficial entre el conjunto panameño y el club angelino, con los locales decididos a hacer pesar su condición de anfitriones y los estadounidenses dispuestos a imponer su jerarquía internacional desde el pitido inicial.

El Sporting accedió al torneo por segunda ocasión en su historia. Su primera participación se remonta a la edición 2013/14, mientras que en esta oportunidad selló su boleto a través del Play-In de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025, instancia en la que dejó en el camino al también panameño CD Plaza Amador.

Los llamados "académicos" afrontan la serie con la ambición de dar un golpe de autoridad frente a uno de los clubes más laureados de la MLS. Martín Ruiz, autor de uno de los tantos decisivos en la fase de Play-In, junto al experimentado mundialista Armando Cooper, se perfilan como las principales cartas ofensivas del equipo istmeño.

El Sporting vivirá su segunda eliminatoria ante un rival de Norteamérica en esta competición. En su única experiencia previa frente a un club de la región, en la fase de grupos 2013/14, cayó ante el América de México por 1-0 en la ida y 3-0 en la vuelta.

Por su parte, el LA Galaxy afrontará su duodécima participación en la Copa de Campeones, certamen al que accedió tras imponerse en el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2025.

El conjunto californiano presume una sólida tradición internacional y un balance de 14 victorias, cinco empates y cuatro derrotas frente a equipos centroamericanos en el torneo.

El extremo ghanés Joseph Paintsil, autor de diez goles en 2025, lidera el potencial ofensivo del equipo angelino, acompañado por el mediocampista alemán Marco Reus, quien registró 14 participaciones directas en anotación durante la pasada temporada de la MLS.

El Galaxy afrontará su quinta serie a doble partido frente a clubes centroamericanos en la competición. En las cuatro anteriores avanzó en tres y fue eliminado en una, precisamente por el Deportivo Saprissa en los cuartos de final de la edición 2005-06

Sporting S.M.: Kevin Mosquera; Marlon Ávila, Omar Alba, Sergio Ramírez, Juan Hall; Héctor Hurtado, Rodrigo Tello, Joriel Valencia, Armando Cooper, Martín Ruiz; Ramsés De León.

LA Galaxy: Novak Micovic; Carlos Garcés, Maya Yoshida, John Nelson, Maruicio Cuevas; Edwin Cerrillo, Diego Fagundez, Elijah Wynder, Matheus Nascimento, Joseph Paintsil; Gabriel Pec.

Estadio: Estadio Universitario de Penonomé, Coclé