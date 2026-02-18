Víctor Font apuesta por un tridente “de la casa” para dirigir su proyecto de fútbol

En un acto celebrado en Barcelona, la plataforma ‘Nosaltres’ ha detallado la hoja de ruta de una dirección deportiva que, según su líder, propone una "revolución" que consiste en suplir la figura del director deportivo actual por la de una dirección deportiva encabezada por estas tres figuras.

"En lugar de tener un director deportivo tendremos una dirección deportiva. Por primera vez, el equipo masculino, femenino y el fútbol base estarán trabajando de manera integrada, con sinergias. Trabajarán de manera común, con la Masia como base", ha explicado el empresario.

Font se ha apoyado en tres figuras con pasado azulgrana para liderar su proyecto de fútbol: Carles Planchart ha sido durante 18 años uno de los colaboradores del técnico Pep Guardiola; Francesc Cos fue preparador del primer equipo azulgrana entre 2004 y 2016 y lidera el área de rendimiento del City Football Group; mientras que Albert Puig ejerció de responsable del fútbol base azulgrana entre 2010 y 2014.

De salir elegido Font, los tres trabajarán codo con codo con un director general del área deportiva, que también será el responsable de las secciones polideportivas, que asumirá funciones ejecutivas. Su nombre todavía no ha sido desvelado por la precandidatura porque el ejecutivo elegido tiene contrato con otra entidad.

El objetivo de este tridente, que sustituiría al actual director deportivo, Anderson Luis de Souza ‘Deco’, es "ayudar a Flick a tener estabilidad y tener el mejor equipo posible" con La Masia, el análisis técnico y la optimización del rendimiento como puntales.

"Tenemos que competir para seguir ganando, no para ganar puntualmente. Y lo tenemos que hacer con talento de casa y complementado con los mejores jugadores internacionales. Hay que hacerlo a través de dos áreas: la captación de nivel en el fútbol base para convertirlo en futuros jugadores del primer equipo y el análisis”, ha destacado Carles Planchart.

Por ello, uno de los objetivos de ‘Nosaltres’ es invertir unos 50 millones de euros en La Masia, la academia del fútbol base azulgrana, en 2029 -un 5% del presupuesto total del club- por los cerca de 30 millones actuales.

En este sentido, Albert Puig ha recordado que hace una década se invertía un 5% del presupuesto del club para La Masia, y que ahora este porcentaje se sitúa en el 2%. "¿Cómo es posible que lo que nos genera más es en lo que menos invertimos?", se ha preguntado

"El eje vertebral tiene que ser La Masia. Y no hay que hacerlo por necesidad, hay que hacerlo porque nos lo creemos. Tenemos que apostar por gente de casa que se complemente con los mejores jugadores a nivel internacional, confeccionando plantillas equilibradas económica y deportivamente”, ha agregado Planchart.

Font ha puesto en valor el hecho de que los tres elegidos para dirigir su proyecto de fútbol sean catalanes, 'culers' y hayan trabajado en el club anteriormente, algo de lo que se sienten orgullosos Planchart, Cos y Puig.

"En el fútbol hay quienes quieren vivir del Barça y quienes quieren vivir para el Barça. Esta claro qué tipo de gente somos nosotros", ha dicho Planchart.

"Nosotros, los catalanes, hemos convertido el Barça en el mejor club del mundo. Dejádnoslo dirigir a nosotros y después ya vendrán los otros muchísimos que hay por el mundo", ha añadido Puig.

Otro de los puntos fuertes del proyecto, según Cos, es "la voluntad de dar un servicio profesional a los jugadores" en el área del rendimiento para "dar recursos y medios" que les permitan trabajar "de la mejor manera posible".

Asimismo, Font ha avanzado que su tridente deportivo lleva "trabajando en el mercado desde hace tiempo" para analizar "qué necesidades" puede tener el técnico Hansi Flick para mejorar la plantilla.

Precisamente, al ser preguntado por la filosofía que practica el técnico alemán, Planchart ha reconocido que su estilo de juego “con mucho riesgo pero atractivo” puede llegar a “poner nerviosos” a los barcelonistas, por lo que se ha comprometido a dar herramientas a Flick “para controlar el juego”.