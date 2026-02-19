Arambarri: "Estoy acostumbrado a que la gente ponga excusas cuando no pueden con nosotros"

El medio charrúa fue preguntado por las declaraciones del defensa del Villarreal Pau Navarro, que criticó el estilo del Getafe y la permisividad que supuestamente tienen los árbitros con los hombres dirigidos por José Bordalás.

"Es algo que es desde hace años. Se habla de eso sobre el Getafe desde hace muchas temporadas. Pero creo que quizás hace unos años atrás sí era el Getafe el único que hacía eso de jugar intenso y ser agresivo. Ahora, prácticamente son todos los equipos los que juegan así y todos elogian a esos equipos que juegan con esa agresividad y esa presión", dijo.

"Es algo que estoy acostumbrado, a escuchar opiniones de todo tipo. La gente habla cuando no saca los resultados que deberían sacar. Estoy acostumbrado a tantos años en Getafe y a que la gente ponga excusas cuando no pueden con nosotros", agregó.

Arambarri también habló sobre la aportación de los fichajes del mercado de invierno: los uruguayos Martín Satriano y Sebastián Boselli, los argentinos Luis Vázquez y Zaid Romero y el serbio Veljko Birmancevic.

"Se ha notado muchísimo. Sin duda, el equipo necesitaba de ese tipo de jugador, con lucha, con entrega, dando el 100 por cien. Se está demostrando en la cancha, se están dejando todo en los partidos que están jugando. Uno lleva mucho tiempo en el club y estoy muy agradecido por su llegada. Tienen ganas de aportar y ayudar, que es fundamental".

También explicó la relación que guarda con ellos fuera del césped y desveló que ya tiene un grado de complicidad con todos que ha conducido a una rápida adaptación: "Los uruguayos y los argentinos nos llevamos bien. Mucha charla, mucho mate, algún asado entre medias... Muy contento por la compañía y lo más importante es que lo están dando todo en la cancha los fines de semana y entre semana. Es muy importante".

Frente al Villarreal, el Getafe ganó 2-1 y firmó su segunda victoria seguida y su cuarto partido consecutivo sin perder. Llegó a acumular una racha de ocho duelos sin ganar y, para Arambarri, la situación ahora ha cambiado aunque en el Getafe no se quieren despistar con objetivos que no sean la salvación.

"Estábamos en una racha bastante difícil. Muchos resultados negativos, partidos que no pudimos casi sacar nada. Buscamos a ver qué cosas estábamos haciendo mal. Una de las cosas era el orden. Estábamos un poco desordenados. Corregimos eso. No solo defensivamente, también ofensivamente. A partir de ahí se fueron armando las cosas. Metimos goles, que nos costaba. Y defensivamente, estamos muy ordenados y para un equipo como el Getafe, es lo principal".

"Está todo muy parejo. Sería un error pensar que estamos cerca del objetivo. Al contrario, tenemos que apretar más para sacar esto adelante. Todos los equipos se juegan muchísimo. Sabemos lo que nos jugamos y tenemos la experiencia de años anteriores que quizá nos confiamos un poco en algún momento que agarramos una dinámica buena. Con esa experiencia, tenemos que manejar esta y seguir puntuando, que es fundamental", apuntó.

Asimismo, contó que individualmente se siente "muy bien" y reconoció que ha "madurado muchísimo" respecto a otras etapas de su carrera en las que era más joven porque antes quería "estar en todos los lados y a veces no estaba donde debía estar".

"Hoy sé manejar eso y cuando uno marca goles se llena de confianza para afrontar los siguientes partidos. Muy contento por mi presente pero siempre abierto a seguir mejorando".

Respecto a la importancia de ganar en el Coliseum y de enganchar a su afición, indicó que es "fundamental ser un equipo" que mantenga su especialidad, que es la agresividad, y que la gente se contagie viendo a sus jugadores sin parar de correr y ganando duelos.

"Jugar con esa intensidad no es fácil. A nivel físico tienes que estar muy bien. Las pretemporadas son muy importantes y el cuerpo técnico maneja muy bien eso. La intensidad y estar siempre juntos, todos los partidos luchando, eso no se ha perdido en estos años que estoy aquí".

También señaló que el próximo choque del Getafe, este domingo frente al Sevilla, es fundamental para los intereses del cuadro del sur de Madrid.

"Está todo muy parejo. Cada punto que sumemos es muy importante. Sabemos que es un rival muy difícil que parece que las cosas no le salen y que tienen grandísimos jugadores. Es un club muy grande y seguramente va a venir a luchar y a ganarnos. Tenemos que estar ordenados y siguiendo la línea que tenemos, que es fundamental".

Por último, contestó a una pregunta sobre la selección de Uruguay y si mira de reojo a la próxima convocatoria de su seleccionador, Marcelo Bielsa.

"Intento hacerlo lo mejor posible aquí. Luego está la elección del entrenador. Son gustos de entrenadores y la verdad que estoy muy feliz aquí y creo que estoy haciendo las cosas bien", concluyó.