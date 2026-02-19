Arbeloa solo recuperará a Asencio, sancionado, para la visita a Osasuna

Según pudo saber EFE de fuentes del club, el inglés Jude Bellingham y los brasileños Éder Militao y Rodrygo Goes, continuarán como bajas por lesión. Este último es el que más cerca está de volver, tras sufrir una tendinosis en el isquio de la pierna derecha el pasado 6 de febrero.

La idea inicial era volver al grupo para la visita a Osasuna, pero, finalmente, ha primado la cautela para evitar riesgos.

Sin estos tres futbolistas, y con los titulares en Lisboa haciendo trabajo de recuperación, Arbeloa, a dos triunfos del mejor arranque liguero de un entrenador del Real Madrid, comenzó a preparar un partido en Pamplona en el que defenderá el liderato de Liga.

Una sesión que se inició con trabajo de posesión sobre el césped de los Campos 1 y 2 de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas, antes de trabajar la velocidad de balón y concluir con la disputa de varios partidos.

Un Real Madrid que tiene la mente puesta en Liga, mientras que este jueves presentó a UEFA todas las pruebas sobre el presunto insulto racista a Vinicius durante el partido en Lisboa contra el Benfica.

"Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido", señaló la entidad en un comunicado.

En el mismo "agradece el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido" su jugador Vinicius Júnior "desde todos los ámbitos del fútbol mundial".

"El Real Madrid seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad", añadió la entidad, que ha recabado imágenes de aficionados que realizaron gestos simulando un mono en la grada del estadio Da Luz en Lisboa.

La UEFA investiga los hechos, ocurridos en el partido de ida del play-off de La Liga de Campeones, y ayer designó un inspector de ética y disciplina para llevar a cabo el procedimiento, tras las acusaciones hechas por jugadores del Real Madrid por posible comportamiento discriminatorio del argentino Gianluca Prestianni.

Los incidentes se iniciaron poco después de que Vinicius marcara y celebrara con un baile, junto al banderín de córner, el único tanto del partido, en el minuto 49, y denunciara posteriormente un insulto racista por parte de Prestianni, que se había tapado la boca con la camiseta para decirle algo.