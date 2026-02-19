Athletic y Elche enfrentan sus tendencias opuestas en San Mamés

Los dos últimas triunfos frente a Levante y Real Oviedo han rebajado una presión que había empezado a ser asfixiante en el Athletic y derivaron incluso en un claro mensaje institucional por parte del presidente, Jon Uriarte, para lograr cuanto antes el objetivo prioritario de los 42 puntos.

La tacada de seis contra los dos últimos clasificados ha abierto una brecha de siete puntos con el descenso y ha colocado a los de Ernesto Valverde a solo cuatro de la sexta plaza, si bien es cierto que las sensaciones que destila el equipo, por ejemplo en la pobrísima primera parte del Tartiere, no invitan por ahora a ilusionarse con el cambio de retos.

Las noticias de la semana, como casi siempre esta temporada, han llegado desde la enfermería. La positiva es que la lesión en Oviedo de Mikel Jauregizar, piedra angular de este Athletic, no es grave como parecía en principio, aunque es posible que descanse frente al Elche. La negativa, la baja por un periodo indefinido de Nico Williams.

El extremo internacional parará para tratar con un especialista externo al Athletic la pubalgia que se le agudizó en septiembre y será baja segura ante los de Eder Sarabia junto a Maroan Sannadi, Beñat Prados, Unai Egiluz y el sancionado Yeray Álvarez.

Con Vivian y Berenguer en duda, también por problemas físicos, todo apunta a que Rego sería el sustituto en la medular de Jauregizar en el caso de que el Bermeo no esté disponible mientras que Navarro y Serrano optan a suplir a Nico en la banda izquierda.

El Elche, por su parte, visita San Mamés en una situación deportiva comprometida, ya que por primera vez en la presente temporada siente de cerca la amenaza del descenso, del que le separa sólo un punto.

El conjunto ilicitano acumula siete jornadas de Liga sin ganar, más un partido de Copa del Rey, por lo que no conoce la victoria en un encuentro oficial desde diciembre del pasado año.

A estos datos negativos se suma la mala racha a domicilio del Elche, ya que aún no ha ganado lejos de su estadio en la presente temporada.

Curiosamente, la última vez que ganó como forastero en Primera fue en Bilbao, en la penúltima jornada de Liga hace tres años, en su anterior experiencia en la máxima categoría.

El partido, además, será especial para el técnico Eder Sarabia, que por primera vez visita al Athletic Club, equipo del que su padre, Manolo Sarabia, es leyenda y del que él es seguidor, como primer entrenador.

Sarabia cuenta para este partido con las baja de Héctor Fort, en fase de recuperación tras una operación en el hombro, y de Grady Diangana, al que concede una semana más de plazo para que se recupere de unas molestias musculares.

El preparador vasco recupera al central austriaco David Affengruber, baja la anterior jornada por sanción, y a Josan Ferrández y Buba Sangaré, quienes han superado los problemas físicos que les apartó del equipo las pasadas semanas.

En cuanto a la alineación, Affengruber volverá al eje de la defensa y Matías Dituro, con el que el Elche no ha perdido en Liga, se mantendrá en la portería. Las dudas están en el ataque, ya que Rafa Mir puede desplazar de la alineación a Álvaro Rodríguez.

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Paredes, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Rego; Iñaki Williams, Sancet, Navarro; y Guruzeta.

Elche: Dituro; Chust, Affengruber, Bigas; Tete Morente, Febas, Aguado, Cepeda, Germán Valera; Da Silva y Álvaro Rodríguez o Rafa Mir.