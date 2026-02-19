Boca Juniors asegura la contratación del delantero paraguayo Adam Bareiro

La operación se concretó en un momento crítico, justo antes de que expirara el plazo extraordinario otorgado a Boca Juniors tras la grave lesión de Rodrigo Battaglia, en el tendón de Aquiles. Aunque Fortaleza pretendía inicialmente 2 millones de dólares por apenas la mitad de la ficha, la firmeza del Consejo de Fútbol xeneize permitió unificar los intereses y cerrar la compra del 100% de los derechos. Este acuerdo incluye un contrato para el atacante por tres temporadas, con la posibilidad de extender el vínculo por un cuarto año, quedando únicamente supeditado a la revisión médica programada para este viernes en Buenos Aires.

Un detalle no menor de este movimiento es el impacto financiero en River Plate. Debido a que el club “Millonario” aún conservaba el 50% de los derechos económicos del “Zorrito”, la venta a Boca Juniors obliga al reparto equitativo del monto. De esta manera, 1,5 millones de dólares ingresarán de forma directa a las cuentas del club de Núñez, cerrando un ciclo que comenzó en 2024 cuando lo adquirieron de San Lorenzo de Almagro. Cabe recordar que, tras un paso sin goles por River Plate y una breve experiencia en Qatar, el club argentino generó un vínculo con Fortaleza al venderle la otra mitad de la ficha el año pasado.

El “Xeneize” incorpora a un delantero que atraviesa un presente ascendente. En lo que va de este 2026, Bareiro logró marcar cuatro goles en ocho presentaciones, destacándose con tres gritos en sus últimos cuatro encuentros. Su paso por el fútbol de Brasil, aunque breve (apenas ocho meses), dejó estadísticas sólidas con 11 goles y dos asistencias en 31 partidos. A pesar de que el Fortaleza no pudo evitar el descenso, el rendimiento individual del canterano de Olimpia fue lo suficientemente convincente para que el “Xeneize” lo eligiera como la pieza para reforzar su ataque ante la grave la lesión de Rodrigo Battaglia.