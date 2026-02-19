Olimpia recibirá un monto por el fichaje de Adam Bareiro a Boca Juniors

En cuanto a los detalles financieros, la operación se habría sellado en una cifra que oscila entre los USD 3 millones y los USD 3,5 millones, luego de que el club de Ceará aceptara una última contraoferta presentada por el Consejo de Fútbol xeneize. El vínculo contractual de Bareiro con la institución de la Ribera se extenderá por las próximas tres temporadas, incluyendo una cláusula de renovación automática por un año adicional según el cumplimiento de objetivos deportivos.

Esta transferencia también representa una noticia positiva para las finanzas del Club Olimpia. En su condición de entidad formadora del futbolista, el “Decano” tiene derecho a percibir un porcentaje por el mecanismo de solidaridad. Según el experto en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares, Boca deberá desembolsar cerca de USD 100 mil libres de impuestos para el equipo paraguayo una vez que se formalice el traspaso.

La transferencia del 🇵🇾 Adam Bareiro de @FortalezaEC a @BocaJrsOficial por U$S 3.000.000 le dejara a @elClubOlimpia 🇵🇾 cómo club formador, aproximadamente U$S 100.000 por mecanismo de solidaridad FIFA. pic.twitter.com/VqGRvT5evn — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) February 19, 2026

Para que el “Zorrito” se ponga oficialmente la camiseta azul y oro, solo resta el cruce de documentos entre los clubes y la superación de los exámenes médicos de rigor en Buenos Aires. Con 29 años, Bareiro regresa al fútbol argentino con una vasta experiencia tras sus pasos previos por San Lorenzo de Almagro y River Plate, consolidándose como una apuesta para el frente de ataque boquense, que también tiene desde esta temporada al compatriota Ángel Romero.