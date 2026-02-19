Dortmund ficha a lateral brasileño de 17 años

“Con Kaua hemos ganado para nosotros un jugador altamente interesante. Es joven y es uno de los jugadores con más talento en Sudamérica” , dijo el máximo responsable de asuntos deportivos en el Borussia Dortmund, Lars Ricken, en un comunicado del club.
Lea más: Debut copero de Guaraní
“Estamos convencidos de que sus capacidades, su ambición y su potencial se encaja muy bien en el perfil del Borussia Dortmund”, agregó.
El director deportivo, Sebastian Kehl, señaló, por su parte, que el jugador puede desempeñarse en varias posiciones defensivas y en distintos sistemas.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Kaua Prates firmará un contrato hasta 2031 y en lo que queda de esta temporada seguirá defendiendo los colores del Cruzeiro de Belo Horizonte.
El Dortmund suele jugar actualmente con una defensa de tres centrales y dos carrileros muy adelantados que tienen un papel ofensivo importante.
Desde hace ya varias temporadas el Dortmund se ha destacado por fichar jugadores jóvenes a los que se le ve proyecciones algunos de los cuales -como es el caso de Jude Bellingham, actualmente en el Real Madrid- continúan después su carrera en equipos europeos de primer nivel. EFE