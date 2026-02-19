Fútbol Internacional
Dortmund ficha a lateral brasileño de 17 años

Kaua Prates, juvenil futbolista brasileño fichado por el Borussia Dortmund.
El Borussia Dortmund, actualmente segundo en la clasificación de la Bundesliga alemana, anunció este jueves el fichaje del lateral brasileño Kaua Prates, de 17 años, para la próxima temporada.

“Con Kaua hemos ganado para nosotros un jugador altamente interesante. Es joven y es uno de los jugadores con más talento en Sudamérica” , dijo el máximo responsable de asuntos deportivos en el Borussia Dortmund, Lars Ricken, en un comunicado del club.

“Estamos convencidos de que sus capacidades, su ambición y su potencial se encaja muy bien en el perfil del Borussia Dortmund”, agregó.

El director deportivo, Sebastian Kehl, señaló, por su parte, que el jugador puede desempeñarse en varias posiciones defensivas y en distintos sistemas.

Kaua Prates firmará un contrato hasta 2031 y en lo que queda de esta temporada seguirá defendiendo los colores del Cruzeiro de Belo Horizonte.

El Dortmund suele jugar actualmente con una defensa de tres centrales y dos carrileros muy adelantados que tienen un papel ofensivo importante.

Desde hace ya varias temporadas el Dortmund se ha destacado por fichar jugadores jóvenes a los que se le ve proyecciones algunos de los cuales -como es el caso de Jude Bellingham, actualmente en el Real Madrid- continúan después su carrera en equipos europeos de primer nivel. EFE