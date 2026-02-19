Guaraní debuta en Copa Libertadores visitando a Juventud de Las Piedras

Guaraní hace su debut internacional en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 enfrentando al sorprendente Juventud de Las Piedras de Uruguay. El “Legendario” llega a la capital charrúa con la misión de obtener un resultado positivo que le permita cerrar la serie con ventaja la próxima semana en Asunción.

El encuentro se disputará en el Estadio Parque Viera de Montevideo a partir de las 19:00 (hora de Paraguay). La justicia en el campo estará a cargo del brasileño Rafael Klein, quien contará con el respaldo de su compatriota Daniel Nobre desde el VAR. El equipo dirigido por Víctor Bernay buscará imponer su jerarquía ante un rival que viene con el impulso anímico de una clasificación histórica, apuntando a dar el primer paso firme hacia la fase de grupos.

Guaraní, por definir la serie en casa con ventaja

Guaraní encara su desafío en la Copa Libertadores 2026 tras haber sellado su clasificación como el tercer representante paraguayo (Paraguay 3), gracias a su consistencia en la tabla acumulativa de la temporada pasada. Bajo la dirección técnica de Víctor Ceferino Bernay, el “Legendario” llega a esta cita internacional con el objetivo de sacudirse la irregularidad que arrastra en el torneo doméstico, donde ocupa la cuarta posición con un saldo de dos victorias, dos empates y una derrota.

Para el conjunto de Dos Bocas, un triunfo hoy es vital para enderezar el semestre. Clasificar a la tercera fase no solo los dejaría a un paso de la ansiada fase de grupos de la Libertadores, sino que también les garantizaría, como mínimo, el “premio de consuelo” de aterrizar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Juventud de las Piedras, la épíca en su estreno

Bajo un diluvio en el Estadio Olímpico Atahualpa, Juventud de Las Piedras hizo historia en su debut en la Copa Libertadores al eliminar a la Universidad Católica de Ecuador. Aunque el equipo local llegó con la ventaja mínima del partido de ida, el conjunto uruguayo protagonizó una remontada épica en un duelo cargado de dramatismo. Tras un empate global (4-3) forzado por un gol agónico de Patricio Pernicone al minuto 92, el pase se decidió desde el punto penal. Allí, el portero Sebastián Sosa fue la figura clave al atajar dos remates, asegurando la victoria de Juventud (4-3) y su clasificación para enfrentar a Guaraní.

La formación de Juventud de Las Piedras vs. Guaraní en la Copa Libertadores 2026

Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, David Morosini, Patricio Pernicone y Emmanuel Más; Pablo Lago, Rodrigo Chagas, Leonel Roldán y Renzo Sánchez; Bruno Larregui y Agustín Alaniz.

La formación de Guaraní vs. Juventud de Las Piedras en la Copa Libertadores 2026

Gaspar Servio; Juan Daniel Pérez, Imanol Segovia, Sebastián Zaracho y Alexandro Maidana; Diego Fernández, Luis Martínez Soto, Matías López, Félix Jesús Llano; Derlis Rodríguez y Richar Torales.