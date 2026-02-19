El Ceuta recibe en su 'fortín' al mejor Granada de la temporada

El equipo ceutí afronta el encuentro después de haber perdido en Huesca (2-0), lo que ha provocado una pequeña crisis de resultados al haber sumado únicamente un triunfo (3-1 a la Cultural Leonesa) y cuatro derrotas (Málaga, Valladolid, Almería y Huesca) en sus últimos cinco apariciones.

Estos marcadores han provocado que el Ceuta haya perdido un poco la ventaja que tenía con el descenso, aunque sigue en la zona cómoda -duodécima plaza- con 35 puntos, sólo tres más que el conjunto granadino.

El técnico de Ceuta, José Juan Romero recupera para este partido al lateral izquierdo Matos, ausente la última semana por sanción por acumulación de amonestaciones, y al delantero Konrad, tras superar sus molestias musculares, pero pierde a su goleador Marcos Fernández, por sanción, y tampoco podrá contar con el centrocampista reconvertido a lateral Anuar, por molestias musculares.

Tampoco entrará en la convocatoria el defensa Manu Sánchez, que ha vuelto a entrenar después de una larga inactividad.

El partido servirá para el posible debut en casa del delantero argentino Shor, último fichaje del mercado de invierno y que ya jugó el último cuarto de hora el pasado domingo ante el Huesca.

En la primera vuelta el equipo ceutí consiguió empatar a uno en Nuevo Los Cármenes en la decimoséptima jornada -7 de diciembre- gracias a un tanto de Cristian en la recta final del primer tiempo que permitió neutralizar el tanto de Alemañ a los dieciocho minutos.

El Granada, por su parte, visita al Ceuta en su mejor momento de la temporada, ya que ha ganado tres partidos en las cuatro últimas jornadas y viene de golear en el Nuevo Los Cármenes al Valladolid (5-1).

Esta buena racha ha permitido al equipo dirigido por José Rojo ‘Pacheta’ distanciarse a cuatro puntos de una zona de descenso en la que ha permanecido la mayor parte de la temporada.

Su objetivo ante el Ceuta es prolongar este buen momento con una nueva victoria para alejarse aún más de los cuatro últimos clasificados e instalarse en la zona templada de la clasificación.

El Granada mantiene para la visita al Alfonso Murube la baja del centrocampista Sergio Ruiz, que sigue lesionado y, además, cumplirá su segundo partido de sanción tras ser expulsado en Leganés.

La otra ausencia rojiblanca en Ceuta será el lateral Pau Casadesús, que se lesionó esta semana en un entrenamiento y está a la espera de conocer un diagnóstico definitivo de su dolencia.

Pacheta apostará este viernes por el mismo once titular que goleó al Valladolid, con el joven centrocampista Izan González como nuevo líder del equipo y el delantero uruguayo Gonzalo Petit como referencia ofensiva tras estrenarse como goleador en el último partido.

Ceuta: Guille Vallejo; Aisar, Matos, Carlos Hernández, Diego González; Youness, Campaña, Kuki Zalazar, Rubén Díez; Koné y Konrad.

Granada: Luca Zidane; Oscar, Manu Lama, Loic Williams, Diallo; Rubén Alcaraz, Izan, Alemañ; Álex Sola, José Arnaiz y Petit.