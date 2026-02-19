La huelga general obliga a reprogramar partidos de la liga argentina

Según informó la LPF, el ente organizador de la primera división del fútbol argentino, los cuatro partidos pautados para este jueves fueron reprogramados entre el viernes y el domingo para no alterar la “competitividad del certamen y no alterar la competitividad del mismo”.

De esta manera, Instituto de Córdoba recibirá a Atlético Tucumán este viernes a las 20 horas; ese mismo día, Defensa y Justicia medirá fuerzas con Belgrano de Córdoba en Florencio Varela.

El sábado, desde las 17 horas, se jugará, en Mendoza, el compromiso entre Independiente Rivadavia e Independiente, mientras que el domingo tendrá lugar el último de los encuentros que se iban a celebrar el jueves: San Lorenzo recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, en el Estadio ‘Nuevo Gasómetro’.

La Liga ha tomado estas medidas a raíz de la adhesión de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), gremio que históricamente acompañó las medidas de fuerza impulsadas por la CGT.

La única excepción a esta medida será el encuentro que esta noche, desde las 21:30 (00:30 GMT+1) disputarán Lanús y Flamengo en el Estadio ‘La Fortaleza’, por la ida de la Recopa Sudamericana, que contará con personal privado contratado por la Asociación del Fútbol Argentino por tratarse de un encuentro internacional.