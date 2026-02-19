Marian Otamendi, CEO de World Football Summit: "Sin conexión, no hay nada que monetizar"

"El negocio del fútbol solo existe porque miles de millones de personas están emocionalmente conectadas con este juego. Sin esa conexión, no hay nada que monetizar. Y la esencia solo prospera cuando hay una industria profesional que la financia. No es una elección. Uno necesita al otro para funcionar", explicó Otamendi en un comunicado.

World Football Summit fue fundada en 2016 con el objetivo de "reunir a la industria (clubes, ligas federaciones, inversores, plataformas y audiovisuales, marcas patrocinadoras, etc.), creando un espacio para conectar, generar negocio y construir una comunidad".

Ahora, WFS impulsa una nueva etapa en su desarrollo bajo el lema "Expanding the Business, Honouring the Essence" ('Expandiendo el negocio, honrando la esencia'). El objetivo de este nuevo enfoque, según la plataforma, es "integrar las dimensiones emocional, cultural y social del juego en las conversaciones estratégicas de negocio. Analizar el crecimiento junto a su impacto en el vínculo que une a las personas con el fútbol".

El negocio global del fútbol, con los grandes ingresos de capital que se han producido en los últimos diez años, se enfrenta a un desafío respecto al vínculo emocional, cultural y social que sostiene el juego, razón por la que WFS quiere poner ese vínculo en el centro de las conversaciones estratégicas de la propia industria.

En estos diez años, WFS ha celebrado 32 eventos en once países de cuatro continentes, reuniendo presencialmente a más de 44.600 profesionales. Es una plataforma global a través de la cual más de 150.000 profesionales del sector conectan a diario.