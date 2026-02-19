Marruecos cifra en 451.000 euros los daños en final de la CAN y pide cárcel a 19 hinchas

Según el portal informativo Hespress, los acusados (18 senegaleses y un francés de origen argelino), en prisión provisional, enfrentan cinco cargos más: violencia en manifestaciones deportivas, lanzamiento de proyectiles, intrusión en el césped, degradación de equipamiento y la toma de fotos en espacios privados.

La legislación marroquí contra la violencia en estadios prevé penas de hasta diez años de cárcel.​

Los procesados fueron detenidos tras el partido que enfrentó el pasado 18 de enero a las selecciones de Marruecos y Senegal en la final de la CAN en Rabat, que se saldó con victoria senegalesa por 1-0 en la prórroga gracias a un gol de Pape Gueye.​

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) impuso duras multas y sanciones a ambas selecciones por las conductas "inapropiadas" de jugadores, técnicos y aficionados.​

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque la CAF desestimó la petición de Marruecos de quitarle a Senegal el título de campeón de la CAN, sancionó a su seleccionador, Pape Thiaw, con cinco partidos de suspensión por incitar a sus jugadores a abandonar el campo durante la final.​

Asimismo, impuso a la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) multas por un monto total de 615.000 dólares por "comportamiento inapropiado de sus aficionados", "conducta antideportiva de los jugadores y el cuerpo técnico" y falta disciplinaria del equipo nacional.​

La Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) tampoco se libró de las sanciones. Su estrella Achraf Hakimi fue suspendido dos partidos -uno de ellos en suspenso durante un año- por "comportamiento antideportivo" y el delantero Ismael Sabari recibió tres encuentros por "conducta antideportiva".​

A la FRMF le impuso multas por un total de 315.000 dólares por "comportamiento inapropiado de los recogepelotas en el estadio", "comportamiento inapropiado de los jugadores de la selección y el cuerpo técnico al invadir la zona de la revisión del VAR", "obstaculización del trabajo del árbitro" y el uso de láseres por los aficionados durante el partido.​

A principios de este mes, Marruecos anunció que recurrirá estas sanciones, mientras que la FSF tomó nota de las penalizaciones impuestas por la CAF y decidió no recurrirlas.