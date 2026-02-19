Muere a los 85 años el exseleccionador danés Sepp Piontek, creador de la Dinamita roja

Según informó la familia a TV2, Piontek -que residía en Dinamarca desde hacía décadas- falleció tras una corta enfermedad.

Hasta la llegada al cargo en 1979 de Josef Emanuel Hubertus Piontek -que había dirigido antes al Werder Bremen, el Fortuna Düsseldorf y el St. Pauli, entre otros-, Dinamarca no se había clasificado nunca para una fase final de un torneo.

Piontek revolucionó el equipo nacional danés y de la mano de jugadores como Michael Laudrup, Preben Elkjær, Morten Olsen, Søren Lerby y Frank Arnesen creó un equipo capaz de competir con cualquier rival y que acabó bautizado como la "Dinamita roja".

De su mano, Dinamarca eliminó en la fase de clasificación a Inglaterra -con triunfo en Wembley incluido- y se clasificó para la Eurocopa 94, donde fue derrotada en semifinales por España.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Dinamarca fue una de las grandes sensaciones de México 86, con una fase de grupos inmaculada -incluido un triunfo frente a Alemania Federal y una goleada histórica a Uruguay (6-1)-, pero se encontró de nuevo con España, esta vez en octavos de final, en la gran noche de Emilio Butragueño (1-5).

Piontek clasificó también al equipo danés para la siguiente Eurocopa, donde no pasó de la ronda inicial, pero dimitió en 1990 al no lograr el billete para el Mundial.

Aunque el técnico alemán está reconocido como el hombre que puso a Dinamarca en el mapa internacional de selecciones, su único título llegó sin él al frente, en 1992, en la Eurocopa de Suecia, con Richard Møller Nielsen, su antiguo asistente, como seleccionador.

Tras dejar la selección danesa, Piontek siguió una década más como entrenador en varios equipos y selecciones, la última de ellas, la de Groenlandia (2004).

Piontek dirigió a Dinamarca en 115 partidos, con un balance de 52 victorias, 24 empates y 39 derrotas.

"Su importancia supera los simples resultados. Sepp Piontek fundó la base de la cultura, el profesionalismo y la creencia en las propias posibilidades que han caracterizado a la selección danesa desde entonces", señaló en un comunicado el director de selecciones de la Federación de Fútbol danesa (DBU), Peter Møller.

Møller resaltó que Piontek será siempre recordado "como uno de los seleccionadores más influyentes en la historia del fútbol danés".

"Hizo que el fútbol danés dejara de ser considerado una broma y pasara a ser un rival al que todos tomaban en serio", dijo el exinternacional Elkjær Larsen en 2011 al introducir a Piontek en el Salón de la Fama de la DBU.