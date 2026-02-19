Osasuna-Real Madrid y Barcelona-Levante, la jornada 25 comprueba el cambio de líder

No solo fue el traspié de Montilivi, con el que perdió la cima que había sostenido durante las últimas diez jornadas de manera inalterable, sino la goleada anterior en las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, por 4-0 en el Metropolitano. Una secuencia imprevista que dispara las dudas en un momento decisivo, cuando se va a poner en juego todo lo que pretende el vigente campeón de LaLiga y la Copa del Rey.

Este domingo regresa al Camp Nou para medirse al Levante, penúltimo. Es el mejor refugio para el Barça. Sus once partidos en casa en esta Liga los ha resuelto por victorias, con 34 goles a favor y solo cinco en contra. El triunfo es indispensable.

Cuando salte al campo ya conocerá el resultado del Real Madrid, que asume ahora la defensa de la cumbre de la tabla, subido en la racha de cinco triunfos seguidos de la era Álvaro Arbeloa, que son nueve si se suma el final de la etapa de Xabi Alonso.

Entre su eliminatoria de Liga de Campeones con el Benfica, el nuevo líder visita a Osasuna en El Sadar. No pierde con el conjunto navarro desde el 30 de enero de 2011, por 1-0. Pero el curso pasado se dejó dos puntos allí, con un 1-1. Una advertencia para el Real Madrid, como también lo es el aspecto en casa de los hombres dirigidos por Alessio Lisci, con solo dos derrotas como local en sus 11 duelos de esta Liga.

Además, Osasuna enlaza cinco jornadas sin perder, con tres victorias y dos empates, que le han aportado de nuevo un margen sobre la zona de descenso, a cinco puntos.

La marca el Mallorca, que visita Balaídos para enfrentarse al Celta. El conjunto balear, antepenúltimo, no gana fuera de casa desde octubre. El equipo gallego, en plena pugna europea, encadena cuatro jornadas sin ganar, tres lejos de su afición.

Europa también está en juego entre el Atlético de Madrid, que defiende su posición en la Liga de Campeones, entre sus tremendos altibajos en LaLiga y con la vuelta en el máximo torneo continental ante el Brujas a la vista el martes, y el Espanyol, desplomado en sus últimos siete duelos ligueros, con cuatro derrotas en los cinco más recientes. Ambos se enfrentan en la noche del sábado en el Metropolitano.

Entre ambos figura el Betis, quinto, cuatro puntos por debajo del Atlético y seis por encima del Espanyol. El equipo verdiblanco, relanzado por dos victorias consecutivas, empeñado Manuel Pellegrini en reponer la seguridad defensiva de su equipo como principio de todo, recibe el sábado al Rayo Vallecano, también reactivado por el 3-0 que le endosó al Atlético y del que salió del descenso, pero con un punto de renta.

Por encima de todos ellos, en la tercera plaza, con tres puntos más que el Atlético, el Villarreal recibe al Valencia, cuyo triunfo contra el Levante le ha dado aire en la zona baja, pero que tan solo tiene dos puntos de renta sobre el descenso, pese a ganar cuatro de sus últimos seis choques. No gana en el estadio de la Cerámica desde 2019 en la Liga Europa, cuando se impuso por 1-3. Otros tiempos.

También sufre todavía el Sevilla de Matías Almeyda, sancionado para su visita al Getafe y seis encuentros más. El equipo andaluz está a dos puntos del descenso. Una victoria en sus últimos ocho partidos, con seis de 24 puntos, lo mantienen al borde del abismo, del que se ha alejado el bloque de José Bordalás, que se ha ganado un margen de cinco puntos con dos triunfos consecutivos. Quiere más este domingo.

A su altura está el Girona, que visita al Alavés tras imponerse al Barcelona. Mientras el conjunto de Eduardo Coudet tiene dos puntos sobre el descenso, el grupo dirigido por Míchel Sánchez ya lo aventaja en cinco, por su reacción de cuatro victorias en siete duelos de 2026, una más de las que logró en el tramo anterior de esta temporada.

También se ha repuesto el Athletic. Sus siete puntos sobre el descenso, cuando hace apenas dos jornadas eran apenas tres, lo aportan la tranquilidad necesaria para reactivarse, contemplar las posibilidades europeas y prepararse sin agobios en LaLiga para la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey de marzo contra la Real Sociedad. Debe remontar un 0-1 en contra en Anoeta.

El equipo bilbaíno abre este viernes la jornada contra el Elche, cuya caída de las últimas semanas ha dirigido al único equipo que aún no ha ganado como visitante a una situación peligrosa: solo un punto por encima de la zona de descenso, de la que ha permanecido fuera toda la temporada. Sólo ha ganado dos de sus últimos 17 partidos.

Necesita reencontrarse con su versión de las primeras jornadas el Elche, cuyo técnico, Eder Sarabia, encara un partido más que especial en San Mamés. Natural de Bilbao, su padre, Manu Sarabia, jugó 383 partidos con el Athletic, con 118 goles, entre 1976 y 1988, tras surgir de la cantera rojiblanca. Ganó dos Ligas, una Copa del Rey y una Supercopa con el club bilbaíno, al que ahora se mide su hijo este viernes en el inicio de la jornada.

En el fondo de la clasificación, el Oviedo ya juega contra el tiempo desde hace semanas. Sus 16 puntos, a nueve de la permanencia, son una carga pesada por la salvación, aunque con el choque pendiente ante el Rayo Vallecano. Tres derrotas en las últimas cuatro citas lo han frenado de nuevo. Este sábado visita a la Real Sociedad, uno de los equipos del momento en la competición española.

Real Sociedad-Oviedo (14.00 CET/13:00 GMT).

Atlético de Madrid-Espanyol (21:00 CET/20:00 GMT).

Alavés-Girona (21:00 CET/20:00 GMT).