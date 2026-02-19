Prisión para el entrenador de fútbol base acusado de abusar de varios menores en Málaga

El hombre, de 55 años, fue arrestado por la Policía Nacional como supuesto autor de dos delitos de agresión sexual y otros tantos de provocación sexual hacia tres alumnos menores de edad.

El entrenador se acogió a su derecho a no prestar declaración ante el juez de guardia, algo que sí hizo uno de los tres menores que presuntamente fue víctima de los abusos sexuales, mientras que el resto de menores lo irá haciendo en el transcurso de la instrucción.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Málaga, en funciones de guardia, fue quien decretó el ingreso en prisión del arrestado, que está investigado por la presunta comisión de abusos sexuales, una calificación provisional que se irá determinando de forma definitiva durante la instrucción.

La causa seguirá en la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Málaga, que es la competente en la investigación de este tipo de delitos cometidos sobre los menores.

La investigación se inició después de que los padres de uno de los menores descubrieran unas conversaciones de su hijo, a través de mensajería instantánea, con un entrenador de fútbol en un tono "muy afectivo", que iba más allá de la relación deportiva entre ambos, según informó la Policía Nacional.

Fueron los propios progenitores quienes, tras sonsacar información a su hijo sobre el vínculo que le unía con el ahora detenido, averiguaron que el menor había sido agredido sexualmente, según ha informado este miércoles la Policía en un comunicado.

Tras oír al menor, los agentes del Grupo de Menores (Grume) de la Comisaría Provincial de Málaga detectaron otras dos víctimas, compañeros del anterior en un equipo de fútbol y también menores de edad.

Las pesquisas policiales apuntan a que uno de estos menores también fue víctima de agresión sexual y provocación sexual -se refiere a la muestra de imágenes pornográficas por parte del entrenador-, mientras que la tercera víctima solo habría sido objeto de provocación sexual.

El Club Deportivo Conejito de Málaga, con el que estaba vinculado el entrenador detenido, asegura que ningún miembro de la junta directiva ni del cuerpo técnico conocían los supuestos hechos "de extrema gravedad" que se están investigando.