Una orden judicial en India bloquea la transmisión ilegal de la Liga de Campeones

Obtenida en colaboración con la "Alliance for Creativity and Entertainment" (ACE) y en coordinación con UC3, la decisión del Tribunal Superior de Delhi abarca 79 dominios vinculados a esas visitas y otorga a la UEFA la autoridad para bloquear dinámicamente los sitios ilegales de nueva aparición durante el resto de la temporada.

Según explicó la UEFA, estas medidas se aplican en India a través de los proveedores de servicios de Internet y también de intermediarios a nivel de dominio con alcance mundial y se espera que perturben significativamente el acceso a los servicios objeto de la medida, incluso mediante mecanismos de suspensión de dominios a nivel mundial.

"La UEFA y UC3 siguen trabajando en estrecha colaboración para reforzar la protección de las competiciones de clubes de la UEFA. Ambas organizaciones se toman muy en serio la piratería e invierten en medidas legales, operativas y tecnológicas sólidas diseñadas para proteger a los clubes, a los socios de retransmisión y al ecosistema futbolístico en general, lo que contribuye a garantizar que los aficionados de todo el mundo puedan seguir las competiciones de la UEFA en un entorno seguro", señaló la UEFA.