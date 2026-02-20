2-0. Ajorque doblega al nuevo Marsella de Habib Beye

Desde su triunfo por 3-1 contra el líder, el Lens, no ha vuelto a ganar el Marsella en la competición liguera, goleado por el París Saint-Germain (5-0), derrotado este viernes por el Brest y empatado antes por el París FC y el Estrasburgo, con sendos 2-2.

Cuarto en la clasificación, aún tiene seis puntos de ventaja sobre el Lille, quinto, pero puede irse aún más el Lyon, tercero con cinco puntos más que pueden ser ocho al final de la presente jornada.

El Brest, mientras, es undécimo, con dos empates y dos triunfos en las últimas cuatro citas.