Carrick quiere el puesto de entrenador del Manchester United

"Para mí, es el trabajo definitivo. Estoy disfrutando mucho y me encanta lo que hago. Soy un afortunado y me siento un afortunado. Estoy aquí para hacer un trabajo ahora y para tener éxito con el equipo", afirmó el técnico, que además fue reconocido como entrenador del mes en la liga inglesa tras su buen arranque, a una entrevista a la BBC.

"El personal es fantástico, los jugadores han sido increíbles. Es un muy buen lugar para venir todos los días, para entrar. Y luego, obviamente, el apoyo de la gente es muy difícil describirlo. Es increíble. Así que, sí, estoy encantado de estar aquí", recalcó.

El preparador inglés reconoció que la oportunidad llegó de forma inesperada, pero natural para alguien con su trayectoria en el club: "Recibí el mensaje mientras conducía y, aunque fue bonito escucharlo, me sentí bastante tranquilo. Simplemente parecía lo correcto", explicó.

Carrick defendió una filosofía centrada en el trato personal con los jugadores y recordó la influencia de Sir Alex Ferguson, su entrenador en su etapa como jugador en el club.

"Me gusta estar rodeado de gente y compartir. Si no hay conexión y compromiso, todo lo demás pierde valor. He tenido influencia de Sir Alex, fue un genio sacando lo mejor de la gente en diferentes formas", señaló Carrick.