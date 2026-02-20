Con José Canale, Lanús vence a Flamengo en la ida y sueña con la Recopa

Desde el silbatazo inicial, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino exhibió una ambición voraz que tomó por sorpresa al monarca de la Libertadores. En apenas diez minutos, el local ya había generado dos situaciones nítidas de peligro, primero con un remate de Agustín Medina que exigió al portero Agustín Rossi y luego con un intento de Eduardo Salvio que volvió a comprometer al guardameta brasileño. En ese arranque fulminante, un desvío de Rodrigo Castillo tras un centro de Salvio terminó en un gol anulado por posición adelantada, avisando lo que vendría más tarde.

La presencia de Castillo fue una de las grandes historias de la noche, ya que un edema muscular en el muslo izquierdo lo había dejado prácticamente fuera del duelo hasta último momento. Pese a las molestias, el atacante resultó decisivo en un encuentro donde Flamengo recién pudo reaccionar sobre la recta final de la primera etapa. Al minuto 34, el uruguayo Giorgian De Arrascaeta dejó solo a Everton frente al arco, pero el portero Nahuel Losada intervino con grandes reflejos para salvar al conjunto granate.

En el complemento, la tensión aumentó y la tecnología volvió a ser protagonista. Sobre el minuto 69, un centro pasado encontró a Sasha Marcich, quien sacó un remate buscapié que nuevamente fue desviado por Castillo a la red. Sin embargo, otra vez una milimétrica posición adelantada privó al local de tomar la ventaja. Tras otra opción de volea por parte de Dylan Aquino que se fue desviada, la perseverancia de Lanús tuvo su premio. En el minuto 77, la fórmula entre Marcich y Castillo volvió a conectar, pero esta vez el cabezazo del goleador fue en posición lícita y el estadio pudo finalmente gritar el gol del triunfo.

Tras la apertura del marcador, el Flamengo de Filipe Luís no encontró los caminos para llegar al empate y Lanús optó por no acelerar a fondo para aumentar la brecha. Con este resultado, el equipo de Pellegrino viajará a Río de Janeiro con el objetivo de sostener la diferencia y añadir a sus vitrinas un trofeo que todavía no posee, el cual representaría su cuarto título internacional y el noveno en 111 años de vida. Por su parte, el “Fla” buscará dar vuelta la historia en casa para sumar su décimo galardón internacional y recuperarse tras la reciente pérdida de la Supercopa de Brasil ante Corinthians. Todo se definirá dentro de siete días en el imponente Maracaná.

Ficha Técnica

1. Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina (minuto 82, Felipe Peña Biafore), Agustín Cardozo; Eduardo Salvio (minuto 66, Matías Sepúlveda), Marcelino Moreno (minuto 88, Franco Watson), Ramiro Carrera (minuto 66, Dylan Aquino), Rodrigo Castillo (minuto 88, Walter Bou). Entrenador: Mauricio Pellegrino.

0. Flamengo: Agustin Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá; Luiz Araújo (minuto 77, Nicolás De la Cruz), Giorgian de Arrascaeta (minuto 58, Pedro), Everton (minuto 58, Samuel Lino), Jorge Carrascal. Entrenador: Filipe Luis.

Gol: 1-0, minuto 77: Rodrigo Castillo.

Árbitro: El venezolano Alexis Herrera amonestó a Sasha Marcich y Jorge Carrascal.

Incidencias: Partido de ida por la Recopa Sudamericana disputado en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, de Buenos Aires.

