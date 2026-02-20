El Almería quiere tocar la zona de ascenso directo y el Córdoba soñar con ella

El equipo dirigido Joan Francesc Ferrer 'Rubi' ha sabido sostener su candidatura entre marcadores ajustados y fases de presión competitiva. El grupo ha respondido con carácter, manteniendo una línea de rendimiento estable que lo sostiene en puestos de privilegio de la tabla clasificatoria.

En cuanto a efectivos, el equipo mantiene algunas dudas físicas. André Horta se perdió el anterior partido, ante el Andorra, por molestias, mientras que Dion Lopy sigue recuperándose de sus problemas físico. Su disponibilidad no está garantizada.

Además, Iddrisu Baba es baja por sanción tras acumulación de amonestaciones. Gui Guedes y Stefan Dzocic aparecen como alternativas en la medular para sostener el equilibrio estructural; ambos fueron titulares el pasado partido.

En defensa, Nelson Monte está pendiente de evolución y podría abrir la puerta a una pareja formada por Rodrigo Ely y Federico Bonini, con Chumi como otra opción. En ataque, Miguel de la Fuente parte como referencia, respaldado por un amplio abanico en segunda línea con Leo Baptistao, Sergio Arribas, Adrián Embarba, Jon Morcillo y Arnau Puigmal.

El Córdoba, por su parte, visita Almería con la firme intención de prolongar su gran dinámica de resultados y arrancar con buen pie una exigente semana de tres encuentros que puede catapultar sus aspiraciones ligueras y asegurar casi de manera matemática la salvación.

El conjunto dirigido por Iván Ania afronta este duelo andaluz reforzado moralmente tras su reciente victoria en El Arcangel frente al Leganés, consolidando así una sobresaliente racha de seis triunfos en las últimas siete jornadas disputadas y enlazando su tercer triunfo consecutivo, manteniéndose a un paso del 'play off' pese a contar con un partido menos que sus rivales.

De hecho, esta visita al feudo almeriense supone el primer gran obstáculo de un maratón competitivo crucial para el devenir del equipo, puesto que en los próximos días también deberá recuperar su partido aplazado en Ceuta y, posteriormente, medirse al Andorra en una semana de máxima exigencia, pero que podría suponer un gran paso adelante de los califas.

En el apartado de ausencias, la expedición cordobesista viajará mermada por las bajas ya conocidas de Rubén Alves, Fomeyem y Théo, a quienes se ha sumado finalmente Alberto del Moral tras no superar unas molestias musculares sufridas recientemente en un partidillo de entrenamiento ante el filial justo en la semana del encuentro aplazado frente al Ceuta, aunque se recupera a Albarrán tras cumplir sanción ante el Leganés.

A pesar de estos contratiempos físicos, el vestuario respira confianza y asume el reto con la convicción de que hacer un pleno de nueve puntos en esta fase del calendario dejaría la salvación virtualmente sellada, permitiendo al equipo meterse de lleno en la pelea por el ansiado ascenso a Primera División.

Almería: Andrés Fernández; Luna, Monte, Bonini, Muñoz; Dzodic, Guedes; Embarba, Arribas, Morcillo; y De la Fuente.

Córdoba: Iker Alvarez; Albarrán, Sintes, Alex Martín, Vilarrasa; Isma Ruiz, Requena; Carracedo, Goti, Jacobo; y Adri Fuentes.

Árbitro: Carlos Muñiz Muñoz (Comité Aragonés).