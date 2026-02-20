El entrenador del Real Madrid afirma que la rodilla de Mbappé "está mucho mejor”

“La rodilla de Kylian está mucho mejor. Muy bien. Es algo que no ha desaparecido del todo, pero cada día se encuentra con mejores sensaciones”, dijo en rueda de prensa.

Una visita a Osasuna de la que Arbeloa destacó la dificultad, recordando su etapa de jugador.

“Llevan dos meses sin perder en su campo, y llegan en una gran dinámica. Todos sabemos lo complicado que es siempre el Sadar para el Real Madrid, creo que sólo he ganado una vez de todas las veces que he visitado Pamplona. Somos conscientes de la batalla que tenemos por delante mañana y vamos a prepararlo de la mejor manera sabiendo que son tres puntos importantísimos”, apuntó.

Partido en el que el Real Madrid defiende liderato 78 días después.

“Hemos tenido un gran crecimiento estas tres últimas semanas, pero estoy igual de tranquilo que cuando vinieron las críticas. Sólo queremos seguir trabajando y mejorando. La Liga es larguísima, estamos en febrero, van a pasar muchas cosas. Mañana tenemos una visita complicadísima. No debemos dejar de pisar el acelerador si queremos ganar”, declaró.

Una mejoría de resultados que, en los últimos dos partidos, no tuvo al inglés Jude Bellingham como protagonista por lesión.

“Si pudiera dar un brazo para que Jude estuviera sano lo daría. Es uno de los mejores jugadores del mundo y es una baja sensible muy importante. Lo que me da felicidad es cómo estamos compitiendo con un jugador como Bellingham ausente”, aseguró.

Por el contrario, sí ha estado disponible su compatriota Trent Alexander-Arnold.

“Lo especial que tiene salta a la vista. La precisión y la tensión con la que da los pases. No necesita tiempo ni espacio para cargar un pase de 60 metros, y siempre va con ventaja para los compañeros, que es algo muy importante para poner a correr a Vinícius y Mbappé. Es un jugador que se ajusta bien a lo que necesitamos para el equipo, al poder jugar por dentro y por fuera”, destacó.

Por otro lado, el técnico habló de cómo gestionar la carga de minutos de sus centrales, tras el retorno del alemán Antonio Rüdiger

“Tenemos a cinco grandes centrales, y ojalá recuperemos pronto a Militao. Muy contento de tener a todos sanos. Vamos a ver cómo llegan al entrenamiento de hoy y ahí decidiremos de cara al partido. Es importante ir recuperando efectivos y contar con todos los jugadores. Van a venir muchos partidos y el control de caras es muy importante, luchando por los tres puntos mañana”, dijo.