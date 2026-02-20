El Huesca, a huir del descenso ante un Mirandés en estado crítico

El conjunto oscense tiene depositadas muchas esperanzas en este encuentro ya que esta temporada está siendo difícil que se le escapen los puntos porque ante sus aficionados se está mostrando como un equipo firme y fiable.

El haber salido de la zona de descenso con su victoria ante el Ceuta le ha devuelto la moral y la confianza y ahora quiere seguir sumando puntos para poner tierra de por medio con la zona peligrosa, de ahí que sólo piensen el lograr el objetivo que se propusieron de sumar seis puntos de seis con los dos partidos de casa.

Para el encuentro ante el conjunto burgalés no se esperan cambios en la alineación respecto al partido con el Ceuta, a excepción del jugador sancionado Jesús Álvarez, al que podría sustituir Michael Agbekpornu como pivote defensivo.

Los siete refuerzos invernales del Huesca todavía no acaban de tener presencia en los partidos, excepto el delantero centro Jordi Escobar, que es el que cuenta con la titularidad hasta el momento, ya que otros, como Álex Cantero o Jaime Seoane, no se han hecho todavía con un puesto fijo en el once inicial.

Enfrente estará el Mirandés, colista, que visita Huesca con la intención de traducir en puntos, ante un rival directo por la permanencia, la mejoría que ha experimentado en su juego y oportunidades durante las últimas jornadas.

Antxon Muneta, técnico del equipo burgalés, no ha ocultado durante su comparecencia previa que la victoria es prioritaria para cambiar la dinámica y ha insistido en que la plantilla es plenamente consciente del momento y del peso que tiene el partido.

El mensaje interno ha sido claro durante la semana: "Intensidad, concentración y ambición" desde el inicio para evitar que el encuentro se complique.

Para este encuentro Muneta seguirá sin poder contar con el montenegrino Igor Nikic, que no ha entrenado durante la semana, y espera que Mickael Malsa pueda estar ya al cien para formar parte del equipo.

Huesca: Dani Jiménez; Abad, Carrillo, Pulido, Alonso; Michael, Sielva, Portillo, Seoane; Cantero, Escobar.

Mirandés: Juanpa; Tamarit, Juan Gutiérrez, Maras, Cabello; Fer Medrano, Javi Hernández, Selvi Clua, Bauza; El Houari, Carlos Fernández.

Árbitro: Rafael Sánchez (Comité murciano).