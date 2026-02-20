Junior-Santa Fe y Millonarios ante el líder centran la fecha octava de la liga Colombiana

Junior, cuarto con 12 puntos, llega fortalecido tras vencer 2-1 a América en la fecha pasada, un triunfo que le permitió afianzarse en el grupo de los ocho y confirmar su capacidad para competir ante rivales directos.

El equipo barranquillero suma cuatro victorias en seis partidos y es uno de los más efectivos en ataque, con once goles a favor, respaldado por la experiencia y el olfato goleador de jugadores como Teófilo Gutiérrez, Luis Fernando Muriel o Carlos Bacca.

Santa Fe, por su parte, atraviesa un momento más complejo tras caer 3-1 ante Jaguares en la jornada anterior y se mantiene decimoquinto con siete unidades. El revés volvió a evidenciar dificultades defensivas en el equipo bogotano que acumula nueve goles en contra y lo obliga a reaccionar para no descolgarse prematuramente de la pelea por la clasificación.

Otro juego atractivo es el duelo entre Internacional de Bogotá, que lidera el campeonato con 14 puntos tras empatar 1-1 con Pasto, y Millonarios, que viene en ascenso luego de vencer 2-1 a Llaneros.

El conjunto 'embajador' es decimocuarto con ocho unidades y, en una tabla apretada en la zona media, podría escalar varias posiciones si logra imponerse al puntero, aunque llega con dudas en ataque, ya que el argentino Rodrigo Contreras y Radamel Falcao García están en evaluación por molestias físicas.

La jornada se abrirá este viernes con los duelos Llaneros-Medellín y Deportivo Pereira-Pasto, que pondrán en marcha un fin de semana decisivo.

El sábado, además de Internacional de Bogotá-Millonarios, será el turno de Once Caldas-Fortaleza, Bucaramanga-Deportivo Cali y Atlético Nacional-Alianza, compromisos clave para equipos que buscan afirmarse en la zona media.

El domingo concentrará la mayor tensión con el atractivo Santa Fe-Junior, además de Boyacá Chicó-Águilas Doradas y América-Jaguares.

La octava fecha bajará el telón el lunes con Cúcuta-Tolima, en un cierre que puede terminar de mover la parte alta y ajustar la pelea por un lugar en el grupo de los ocho.