Neymar contempla el retiro en diciembre mientras apunta al Mundial 2026

Tras cumplir 34 años y superar una cirugía de rodilla a finales del año pasado, el “10” reapareció el domingo con la mítica camiseta del equipo de Pelé. En una entrevista con Cazé TV difundida este jueves, fue sincero sobre su futuro: “No sé qué va a pasar de aquí en adelante, qué va a pasar el año que viene, puede ser que llegue diciembre y me quiera retirar. Va a salir de mi corazón. Vamos un día a la vez”, confesó el delantero.

A pesar de las dudas sobre su continuidad a largo plazo, Neymar subrayó la relevancia de la actual temporada: “Este año es muy importante, no solo para el Santos, sino también para la selección brasileña y para mí, con la Copa del Mundo. Es un desafío muy grande”.

El regreso de la exestrella del Barcelona y el PSG se produjo en la contundente goleada 6-0 del Santos sobre el Velo Clube en el Campeonato Paulista. Neymar, que aportó una asistencia, explicó los motivos de su tiempo de espera: “Quería volver para ayudar al equipo de la mejor manera posible, así que retrasé un poco mi retorno para regresar al 100%, sin dolor, sin miedo, sin nada. Quedé feliz, tranquilo (...), obviamente necesito retomar ritmo de juego”.

Aunque es el máximo artillero histórico de la selección con 79 goles, Neymar aún aguarda el llamado de Carlo Ancelotti. El técnico italiano, que inició su ciclo en junio, prepara el debut mundialista en un grupo que Brasil compartirá con Marruecos, Haití y Escocia.

La última vez que Neymar vistió la verdeamarela fue el 17 de octubre de 2023, día de su grave lesión. Pese a un 2025 marcado por problemas físicos recurrentes, su aporte fue vital para que el Santos conservara la categoría en el Brasileirão, registrando ocho goles y una asistencia en 20 partidos.