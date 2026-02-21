0-0. Empate a cero al descanso entre la Real y el Oviedo

La primera acción peligrosa del encuentro fue para la Real en el minuto 5 con un disparo lejano de Oyarzabal que Aarón detuvo sin problemas, y posteriormente Hassan intentó una internada sin fortuna. Poco después, Oyarzabal reclamó penalti por una mano de Bailly, pero el colegiado pitó una falta previa del eibartarra sobre el costamarfileño.

En el 13, Ilyas Chaira lo probó desde el interior del área en una transición ofensiva de los carbayones, pero su remate fue demasiado manso. En el 43, Chaira remató cruzado tras una buena transición del Oviedo, y acto seguido Aarón salvó el 1-0 en un mano a mano a Brais Méndez. Antes del descanso, de nuevo el extremo catalán perdonó un mano a mano ante Remiro en un disparo muy desviado.