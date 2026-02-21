0-0. Iraola y Jémez firman el empate

En un partido con ocasiones, pero falto de goles y de emoción, el Bournemouth se contentó con el empate y el West Ham demostró la falta de pólvora que le tiene en puestos de descenso y luchando por no caer al Championship (Segunda división inglesa).

Los de Nuno Espirito Santo tuvieron las mejores ocasiones, sobre todo con una chilena del argentino Taty Castellanos y varias llegadas de un desafortunado Crysencio Summerville, sin puntería, y Callum Wilson, que salió sin suerte al rescate, pero fueron incapaces de que los tres puntos se quedaran en casa. El Bournemouth fue más precavido, dejando en las botas de Rayan los tímidos intentos de gol.

El brasileño, eso sí, estuvo cerca de hacer uno de los goles de la temporada en una arrancada desde su campo. A la carrera y en solitario completó más de cuarenta metros, llegó hasta la frontal en posición de disparo y por querer ajustar demasiado y hacer el gol más bonito de lo que ya era, se topó con el palo.

Iraola, que tuvo que ver el partido desde la grada por acumulación de tres tarjetas amarillas, no pudo cambiar el rumbo del partido con las sustituciones y se contentó con un empate que eleva a siete los partidos invictos que lleva en Premier League. La última derrota de los 'Cherries' data del 3 de enero contra el líder, el Arsenal. Esta buena racha ha permitido al Bournemouth ponerse octavo, con 38 puntos, lo que prácticamente asegura un año más en la élite para este modesto club de la costa de Inglaterra.

El West Ham suma un punto más para intentar sacar la cabeza del descenso, pero dormirán otra jornada en posiciones de caer al Championship. Los' Hammers' son antepenúltimos con 25 unidades, a dos del Nottingham Forest que marca la salvación y que aún tiene que jugar esta jornada.