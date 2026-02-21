Fútbol Internacional
21 de febrero de 2026 - 15:05

2-3. Ansu Fati culmina la remontada del Mónaco, frena al Lens y avisa al PSG

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 21 feb (EFE).- Un gol de Ansu Fati en el minuto 72, tres después de salir al terreno de juego, culminó la remontada del Mónaco, que levantó un 2-0 en contra en el campo del Lens, cuyo liderato queda a expensas del marcador este sábado del París Saint-Germain, y aceleró hacia su eliminatoria de la Liga de Campeones contra el equipo parisino.

Por EFE

Aunque el Lens se adelantó en dos ocasiones, la primera en el minuto 3, con el 1-0 de Odsonne Edouard, y después en el 56, con el 2-0 de Florián Thauvin, ni siquiera pudo sumar un punto, doblegado después por la reacción del Mónaco, que anotó tres goles en diez minutos, del 62 al 72.

El 2-1 fue de Folarin Balogun, el 2-2 lo marcó Denis Zakaria y el 2-3 de Ansu Fati, que fue baja en el último choque en la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain, al que se medirá el próximo miércoles en la vuelta de la ronda previa a los octavos de final de la máxima competición europea.

El Mónaco es sexto con su segundo triunfo seguido.