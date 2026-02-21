2-3. Ansu Fati culmina la remontada del Mónaco, frena al Lens y avisa al PSG

Aunque el Lens se adelantó en dos ocasiones, la primera en el minuto 3, con el 1-0 de Odsonne Edouard, y después en el 56, con el 2-0 de Florián Thauvin, ni siquiera pudo sumar un punto, doblegado después por la reacción del Mónaco, que anotó tres goles en diez minutos, del 62 al 72.

El 2-1 fue de Folarin Balogun, el 2-2 lo marcó Denis Zakaria y el 2-3 de Ansu Fati, que fue baja en el último choque en la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain, al que se medirá el próximo miércoles en la vuelta de la ronda previa a los octavos de final de la máxima competición europea.

El Mónaco es sexto con su segundo triunfo seguido.