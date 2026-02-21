Ansu Fati culmina la remontada del Mónaco

El Mónaco aceleró hacia su eliminatoria de la Liga de Campeones contra el equipo parisino.

Lea más: Boca y Racing empatan sin goles

Aunque el Lens se adelantó en dos ocasiones, la primera en el minuto 3, con el 1-0 de Odsonne Edouard, y después en el 56, con el 2-0 de Florián Thauvin, ni siquiera pudo sumar un punto, doblegado después por la reacción del Mónaco, que anotó tres goles en diez minutos, del 62 al 72.

El 2-1 fue de Folarin Balogun, el 2-2 lo marcó Denis Zakaria y el 2-3 de Ansu Fati, que fue baja en el último choque en la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain, al que se medirá el próximo miércoles en la vuelta de la ronda previa a los octavos de final de la máxima competición europea.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Mónaco es sexto con su segundo triunfo seguido conseguido este fin de semana. EFE