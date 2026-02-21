Cristiano Ronaldo supera los 500 goles después de cumplir los 30 años

Cristiano, que celebró el pasado 5 de febrero su cuadragésimo primer aniversario, parece empeñado en demostrar que la edad para él es un simple número más y ya suma más goles después que antes de cumplir la treintena.

Si hasta cumplir los 30 años la cifra goleadora del exjugador, entre otros, del Real Madrid, Manchester United o Juventus, se elevada hasta las 463 dianas, desde que superó las tres décadas el internacional luso contabiliza ya 501 tantos.

El portugués alcanzó las cinco centenas de tantos al abrir a los catorce minutos de juego el marcador para el Al Nassr al culminar con un potente y preciso remate cruzado un pase del francés Kingsley Coman.

Un tanto al que inicialmente no dio validez el colegiado al entender que el portugués se encontraba en posición antirreglamentaria, pero la imágenes demostraron que el luso se encontraba perfectamente habilitado cuando recibió el balón.

Donde no hubo ninguna duda fue en el segundo tanto del portugués, que supuso el 501 tras superar los 30 años, que estableció a los ochenta minutos el definitivo 4-0 al aprovechar una nueva asistencia de Coman, exjugador del Bayern de Múnich.

Una goleada que permitió al Al Nassr situarse como nuevo líder de la Liga de Arabia Saudí tras el inesperado empate (1-1) del Al Hilal, que lidera el delantero francés Karim Benzema, en su visita al campo del Al Ittihad.

Si Cristiano Ronaldo, que cumple su cuarta campaña en el campeonato saudí, llevó a su equipo a la primera plaza de la tabla, no pudo, por contra, arrebatar el liderato de la clasificación de máximos goleadores al delantero inglés del Al Ahli, Ivan Toney, que encabeza la tabla con 23 dianas.

Tres más de las que suma Cristiano Ronaldo, que se perdió dos jornadas por el pulso que entabló con la Saudi Pro League al entender que la política de fichajes del Fondo Soberano de Arabia Saudí (PIF) perjudicaba a su club y que le llevó a no jugar los partidos con el Al Riyah y el Al Ittihad.

Una protesta a la que Cristiano puso fin la semana pasada en la que regresó a los campos con un gol ante el Al Fateh al que sumar las dos dianas que anotó este sábado y que permiten al atacante portugués alcanzar los 964 tantos y situarse a tan sólo 36 de la mítica cifra de los 1.000.