De Santiago será baja ante el Espanyol al ser expulsado tras el partido ante el Athletic

El jugador gallego, que no participó en el partido, vio la roja directa una vez acabado el partido por dirigirse al árbitro, Alejandro Hernández Hernández, en el terreno de juego y afirmar “es una puta vergüenza”, según recoge el acta arbitral.

También tras el partido, el colegiado amonestó con amarilla al entrenador del Elche, Eder Sarabia, por “realizar observaciones de carácter técnico” a una de sus decisiones.

El equipo ilicitano, que sólo mantiene a Adriá Pedrosa apercibido de sanción por tarjetas, acabó muy indignado al considerar que una vez más una decisión una decisión arbitral le perjudicó en los minutos finales, tal y como ya ha pasado este curso ante Real Madrid, Valencia, Sevilla o Real Sociedad.