El Celta aparca su sueño europeo para recibir a un Mallorca necesitado

El técnico celeste deberá manejar el desgaste de sus habituales titulares después del exigente duelo en el Toumba Stadium de Salónica, donde el VAR impidió que su equipo dejase resuelta la eliminatoria: el sistema de videoarbitraje anuló un gol por milímetros a Jutglà que sería el 0-3 y, poco después, dio validez a la posición del sueco Jeremejeff en el 1-2.

El delantero catalán, reencontrado con el gol en el último duelo liguero ante el Espanyol, es uno de los que apuntan al once, en el que podría estrenarse el uruguayo Matías Vecino.

Al exfutbolista de la Lazio, uno de los refuerzos invernales del equipo celeste, le está costando entrar en el equipo por el espectacular rendimiento que está ofreciendo el joven Miguel Román. Junto a él, podría formar Fer López si Giráldez también decide dar descanso a Ilaix Moriba.

Marcos Alonso y Javi Rodríguez también podrían descansar. El pase a octavos está encarrillado, pero el PAOK recuperará a algunos de sus mejores jugadores para el duelo en Balaídos. Eso aumentará la presión sobre el Celta, sobre todo en la línea defensiva. Por eso, Giráldez quiere frescos a sus defensores. La principal duda está en si mantiene al sueco Starfelt por la presencia de Muriqui en la delantera rival.

Los mallorquines han ganado solamente uno de sus últimos cuatro partidos, ante el Sevilla (4-1), y han sumado derrotas en mitad de un tramo de calendario muy complicado ante Atlético de Madrid (3-0), Barcelona (3-0) y Betis (1-2).

El partido de la ida puede ser un reflejo de lo que se verá en Balaídos por parte de los mallorquinistas, puesto que el equipo funcionó mucho mejor con línea de cinco, un sistema factible tras el regreso de Raíllo y el gran nivel de David López.

La línea defensiva marcará el devenir del partido para un equipo que ha encajado 25 goles en las primeras partes y necesita cortar la sangría, aunque Arrasate no ha renunciado a plantear un partido valiente en la previa del encuentro.

Dentro de ese atrevimiento, el protagonista de la trama será Jan Virgili, que ya complicó mucho la vida a la defensa bética la semana pasada y poco a poco está volviendo a brillar tal y como hizo en sus primeros meses en el fútbol profesional.

El extremo catalán es la mayor baza para complementar a un Vedat Muriqi que vive el mejor momento de su carrera y llega embalado a Balaídos, un feudo donde ya sabe lo que es marcar tras hacerlo en la temporada 2023/24, aunque solo ha conseguido marcarle al Celta en esa ocasión.

Celta: Radu; Manu Fernández, Aidoo o Starfelt, Carlos Domínguez; Javi Rueda, Fer López, Vecino, Ristic; Pablo Durán, Hugo Álvarez y Jutglà.

RCD Mallorca: Leo Román; Mateu Jaume, Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Mascarell, Samu, Darder; Muriqi, Virgili.

Árbitro: José Luis Guzmán (comité andaluz)