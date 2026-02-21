El Málaga, a seguir fuerte en La Rosaleda ante un aguerrido Albacete

Fue en la jornada decimoctava cuando ambos equipos se enfrentaron en el estadio Carlos Belmonte con triunfo malaguista (1-3), y a partir de ahí enlazó los seis triunfos seguidos hasta que perdió frente al Mirandés (2-1) en el estadio de Anduva.

Ahora, el encuentro entre ambos equipos será diferente, ya que el Málaga llega de perder frente a la Real Sociedad B (2-1), en un enfrentamiento con polémica por diversas jugadas en las que los andaluces se quejaron de las decisiones del árbitro, mientras que el Albacete dejó escapar el triunfo contra el Sporting (1-1).

El Málaga es sexto con 41 puntos, por lo que el triunfo le es necesario para seguir en esa zona de la fase de ascenso. El equipo blanquiazul es muy fiable como local, donde ha conseguido enlazar cuatro victorias consecutivas, ante el Almería (2-1), Ceuta (2-1), Burgos (3-0) y Cultural Leonesa (2-1).

Funes recupera para esta cita al central Einar Galilea, que cumplió un partido de sanción, aunque continuará en el centro de la zaga Javi Montero, mientras que será baja el centrocampista Aaron Ochoa, por acumulación de amonestaciones.

Cabe la posibilidad de que regresen a la titularidad los centrocampistas Izan Merino y Dani Lorenzo y el delantero Carlos Ruiz Chupete, por lo que jugaría solamente con un jugador en punta en detrimento de otro goleador como Adrián Niño.

Por su parte, el Albacete viaja con el objetivo de ganar y de olvidarse de los errores arbitrales.

Después de varias semanas denunciando disparidad de criterios de todo el estamento arbitral, VAR incluido, el conjunto albaceteño espera disfrutar de un partido sin incidentes y, a través de sus armas, ser capaz de obtener algo positivo de su desplazamiento a la capital malagueña.

El entrenador del Albacete, Alberto González, ha indicado que se van a medir a un conjunto “con buenos jugadores y ritmo vertiginoso", lo que según el técnico: "Nos obligará a jugar un partido muy dinámico, algo que nos suele beneficiar y que espero sirva para llevarnos un buen botín”.

Será un envite “muy especial” para el preparador natural de Tolox (Málaga) por enfrentarse al conjunto de su provincia y porque tendrá “mayor responsabilidad” por “demostrar agradecimiento” a todos sus familiares y amigos que irán a apoyarlo.

En lo deportivo, González cuenta con la novedad de Pepe Sánchez en defensa, que volverá a la convocatoria tras varias semanas lesionados, aunque parece que no será titular “por falta de ritmo”, pero si uno más.

El delantero Higinio y el defensor Neva serán los dos únicos futbolistas que seguirán siendo baja, ambos por diferentes lesiones.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Rafita; Larrubia, Izan Merino, Dotor, Joaquín; Dani Lorenzo y Chupete.

Albacete: Mariño, Lorenzo, Javi Moreno, Javi Villar, Vallejo, Jogo o Bernabéu, Agus Medina, Pacheco, Capi, Víctor Valverde y Álex Rubio.