Independiente Rivadavia derrota a su homónimo y regresa al liderato de su zona

Con su triunfo ante su público, la ‘Lepra’ mendocina acumula cinco triunfos y la derrota de la jornada anterior ante Belgrano para totalizar 15 unidades, una más que Tigre, que a último turno igualó en cero con Central Córdoba en Santiago del Estero.

Belgrano quedó en tercer lugar de este grupo B con 12 enteros tras su empate del viernes por 1-1 como visitante ante Defensa y Justicia, mientras que Gimnasia y Esgrima La Plata trepó al cuarto lugar con 10 puntos luego de imponerse por 0-1 ante su homónimo de Mendoza.

En este grupo Racing quedó fuera de la zona de clasificación a la segunda fase de eliminación directa luego de igualar en cero en el interzonal como visitante ante Boca Juniors el viernes.

Este empate dejó a Boca Juniors en séptimo lugar de la Zona A con ocho puntos pero con un disconformismo por parte de su público que se expresó con la silbatina que despidió a sus jugadores tras la igualdad en cero con Racing Club.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este Grupo A el líder es Estudiantes de La Plata, que este viernes en su despedida del técnico Eduardo Domínguez, que continuará su carrera en Atlético Mineiro, derrotó por 1-0 a Sarmiento para mirar a todos desde arriba con 12 puntos.

Segundo marchan con 11 enteros Vélez, que este domingo recibirá a River Plate (décimo en la Zona B con siete unidades) y Platense, que este sábado se impuso sobre el final por 1-0 ante Barracas Central.

Independiente, tras su derrota con su homónimo Rivadavia de Mendoza por 3-2 de este sábado, se quedó con nueve puntos, mientras que San Lorenzo, que este domingo recibirá al colista ascendido Estudiantes de Río Cuarto, suma apenas siete unidades.

La nota de este sábado la dio Newell’s Old Boys, que tras caer por 3-0 como visitante ante Banfield y sumar apenas dos puntos y quedar último en la Zona A, decidió cesar a al dupla técnica integrada por Sergio Gómez y Favio Orsi.

La sexta fecha de interzonales se completará esta domingo con tres partidos Vélez Sarsfield-River Plate San Lorenzo-Estudiantes de Río Cuarto y Unión-Aldosivi, mientras que Argentinos Juniors-Lanús fue postergado porque el ‘Granate’ está disputando la serie de Recopa Sudamericana ante Flamengo, con triunfo como local el jueves pasado (1-0) y revancha la semana próxima en Río de Janeiro.