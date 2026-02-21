La neerlandesa Groenewoud, campeona olímpica de salida en masa

Groenewoud cerró el patinaje de velocidad en estos Juegos Olímpicos de Invierno confirmando el dominio neerlandés. En las dos últimas pruebas, salida en masa de hombres y mujeres, Jorrit Bergsma, de 40 años, y Groenewoud, de 27, arrasaron para alcanzar las 10 preseas de oro para los Países Bajos, nación ubicada ya en la tercera plaza del medallero solo gracias a esta disciplina en la que conquistó un total de 20 éxitos en forma de metal.

La neerlandesa, que fue plata en persecución por equipos en esta pista de hielo milanés, y que además suma otro bronce en Pekín 2022, cubrió la prueba 8 minutos, 34 segundos y 70 centésimas, justo por delante de una Blondin (8:35.09) que se colgó el oro en la prueba de persecución por equipos.

Tercera fue Manganello, que arrebató el puesto en el podio a la italiana Francesca Lollobrigida, ídolo local sobre hielo.

La canadiense Valerie Maltais, triple medallista en Milán Cortina 2026 y una de las favoritas para entrar en el podio en esta prueba, sufrió una caída en el inicio que le apartó de la lucha, pero que no le impidió remontar hasta obtener la quinta plaza.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy