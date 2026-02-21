Fútbol Internacional
21 de febrero de 2026 - 17:03

Matías Galarza buscará rodaje en la MLS tras su paso por River Plate

El paraguayo Matías Galarza, futbolista de River Plate, reacciona en el partido frente a San Lorenzo de Almagro por la tercera fecha del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Argentina en el estadio Monumental, en Buenos Aires, Argentina.
El mediocampista paraguayo Matías Galarza Fonda, de 24 años, se prepara para cerrar su etapa en River Plate de Argentina en los próximos días. Tras un ciclo en el conjunto “Millonario” donde no logró consolidar su lugar en el plantel principal y enfrentó diversos cuestionamientos desde su arribo, el volante polifuncional de la Albirroja apuesta por un cambio de aire que le permita recuperar el protagonismo perdido.

Por ABC Color

La decisión de emigrar responde a la necesidad imperiosa del futbolista de sumar minutos de juego y mantener un ritmo de competencia alto. Con la Copa del Mundo en el horizonte, el canterano de Olimpia entiende que la continuidad es clave para seguir siendo una pieza elegible en la Selección Paraguaya comandad por Gustavo Alfaro, por lo que su desembarco en la Major League Soccer aparece como la solución ideal para relanzar su carrera.

Según la información proporcionada por el periodista argentino Germán García Grova, el acuerdo para que Galarza se incorpore al Atlanta United está prácticamente cerrado. En la franquicia estadounidense, el mediocampista vivirá un contexto sumamente favorable para su adaptación, ya que compartirá vestuario con su compatriota Miguel Almirón, quien ejerce como capitán del equipo, y estará bajo las órdenes de Gerardo “Tata” Martino, un técnico que conoce a la perfección el fútbol paraguayo.

Los detalles financieros de la operación

En cuanto a las condiciones del traspaso, River Plate cede al jugador bajo un formato de préstamo que incluye una cláusula de obligación de compra. La misma estipula un monto de 3 millones de dólares por el 50 % del pase, condición que se activará automáticamente siempre y cuando el futbolista dispute al menos el 50 % de los partidos programados con el conjunto de Georgia.

