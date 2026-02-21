Matías Galarza buscará rodaje en la MLS tras su paso por River Plate

La decisión de emigrar responde a la necesidad imperiosa del futbolista de sumar minutos de juego y mantener un ritmo de competencia alto. Con la Copa del Mundo en el horizonte, el canterano de Olimpia entiende que la continuidad es clave para seguir siendo una pieza elegible en la Selección Paraguaya comandad por Gustavo Alfaro, por lo que su desembarco en la Major League Soccer aparece como la solución ideal para relanzar su carrera.

Según la información proporcionada por el periodista argentino Germán García Grova, el acuerdo para que Galarza se incorpore al Atlanta United está prácticamente cerrado. En la franquicia estadounidense, el mediocampista vivirá un contexto sumamente favorable para su adaptación, ya que compartirá vestuario con su compatriota Miguel Almirón, quien ejerce como capitán del equipo, y estará bajo las órdenes de Gerardo “Tata” Martino, un técnico que conoce a la perfección el fútbol paraguayo.

🚨Matías Galarza Fonda jugará en #ATLUTD



📌#River lo cede con obligacion de compra en US$3M netos por el 50% del pase en tanto juegue el 50% de los partidos



ℹ️ con @GustavoYarroch pic.twitter.com/O5k9mc2Mxj — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) February 21, 2026

Los detalles financieros de la operación

En cuanto a las condiciones del traspaso, River Plate cede al jugador bajo un formato de préstamo que incluye una cláusula de obligación de compra. La misma estipula un monto de 3 millones de dólares por el 50 % del pase, condición que se activará automáticamente siempre y cuando el futbolista dispute al menos el 50 % de los partidos programados con el conjunto de Georgia.