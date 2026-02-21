Pellegrini repite el once de Mallorca e Íñigo Pérez mantiene a Óscar Valentín y al Pacha

Pellegrini, pese a recuperar a dos delanteros como el colombiano Chucho Hernández y el argentino Chimy Ávila, lesionados en las pasadas jornadas, mantiene como punta al congoleño Cédirc Bakambu.
Íñigo Pérez, por su parte, recupera al centrocampista senegalés Pathé Ciss y al lateral izquierdo Pep Chavarría, ausentes la pasada jornada por sanción, pero mantiene en el once a Oscar Valentín y a Pacha Espino.
El Betis sale con Valles; Ruibal, Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Fornals, Fidalgo; Antony, Abde; y Bakambu.
El Rayo Vallecano pone de inicio a Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Pacha Espino; Óscar Valentín, Gumbau; Akhomach, Isi, Fran Pérez; y De Frutos.
