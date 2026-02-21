Pellegrini repite el once de Mallorca e Íñigo Pérez mantiene a Óscar Valentín y al Pacha

Sevilla, 21 feb (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, repite este sábado, en el partido que le mide al Rayo Vallecano en el estadio La Cartuja, de la vigésima quinta jornada de LaLiga, el 'once' titular que salió la pasada semana victorioso (1-2) de Mallorca, mientras que el técnico de equipo madrileño, Íñigo Pérez, mantiene a Óscar Valentín y al uruguayo 'Pacha' Espino, titulares en el 3-0 logrado frente al Atlético.