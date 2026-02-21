Fútbol Internacional
21 de febrero de 2026 - 11:40

Pellegrini repite el once de Mallorca e Íñigo Pérez mantiene a Óscar Valentín y al Pacha

Sevilla, 21 feb (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, repite este sábado, en el partido que le mide al Rayo Vallecano en el estadio La Cartuja, de la vigésima quinta jornada de LaLiga, el 'once' titular que salió la pasada semana victorioso (1-2) de Mallorca, mientras que el técnico de equipo madrileño, Íñigo Pérez, mantiene a Óscar Valentín y al uruguayo 'Pacha' Espino, titulares en el 3-0 logrado frente al Atlético.

Pellegrini, pese a recuperar a dos delanteros como el colombiano Chucho Hernández y el argentino Chimy Ávila, lesionados en las pasadas jornadas, mantiene como punta al congoleño Cédirc Bakambu.

Íñigo Pérez, por su parte, recupera al centrocampista senegalés Pathé Ciss y al lateral izquierdo Pep Chavarría, ausentes la pasada jornada por sanción, pero mantiene en el once a Oscar Valentín y a Pacha Espino.

El Betis sale con Valles; Ruibal, Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Fornals, Fidalgo; Antony, Abde; y Bakambu.

El Rayo Vallecano pone de inicio a Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Pacha Espino; Óscar Valentín, Gumbau; Akhomach, Isi, Fran Pérez; y De Frutos.

